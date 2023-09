Neklumpantis „Inter“ ir toliau karaliauja „Serie A“ čempionate

Italijos „Serie A“ futbolo lygoje ir toliau nepriekaištingai žygiuoja Milano „Inter“ futbolininkai, kurie sekmadienį iškovojo jau penktąją pergalę iš eilės.

„Inter“ rezultatu 1:0 susitvarkė su „Empoli“ klubu.

𝗙𝗧



A magnificent @FDimarco volley settles it for @Inter_en who take their 5th win on the trot this season 🔥#EmpoliInter pic.twitter.com/Vwaw2uAdmc