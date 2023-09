Berlyno maratonas vėl kerėjo: Assefa pasiekė pasaulio rekordą, Kipchoge triumfavo 5-ą sykį

Sekmadienį įvykęs prestižinis Berlyno maratonas dar kartą nepaliko abejingų. Etiopė Tigst Assefa pagerino moterų maratono pasaulio rekordą, o maratoninio bėgimo legenda iš Kenijos Eliudas Kipchoge rekordinį penktą sykį tapo čempionu.

T. Assefa maratoną įveikė per 2:11:53 val. ir taip pagerino pasaulio rekordą. Iki tol jis priklausė Kenijos atstovei Brigid Kosgei (2:14:04 val.).

WORLD RECORD 🇪🇹's Tigst Assefa obliterates the women's marathon world record* in Berlin 🤯 2:11:53 🚀 *Subject to the usual ratification procedures pic.twitter.com/RIAr17ByTN

Tuo metu vyrų maratono pasaulio rekordininkas iš Kenijos E. Kipchoge finišo liniją Berlyne kirto po 2:02:42 val. trukusio bėgimo ir, žinoma, iškovojo auksą. Dar kartą Berlyne triumfavęs maratonininkas tapo pirmuoju bėgiku istorijoje, Vokietijos sostinėje triumfavusiu net penkis kartus.

History-maker 👑



🇰🇪's @EliudKipchoge becomes the first man in history to win the @berlinmarathon for the 5th time 🙌



2:02:42 for the win 😎 pic.twitter.com/NT9A7l85Nf