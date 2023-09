Vokietijoje Kane`as fiksavo „hat-tricką“, o Anglijoje dar vieną pergalę šventė „Man City“

Šeštadienį įspūdingą futbolo spektaklį Vokietijos čempionate surengė Miuncheno „Bayern“ ekipa, sugebėjusi pelnyti net 7 įvarčius. Tuo metu Anglijos „Premier“ lygoje pergalių kelią pratęsė čempionė „Manchester City“ komanda.

„Bayern“ rezultatu 7:0 nepasigailėjo VfL „Bochum“ ekipos, o pirmasis mačo įvartis krito jau 4-ą min. Jo autoriumi tapo Ericas Maximas Choupo-Motingas.

13-ą min. įvartį pelnė Harry Kane`as, 29-ą Matthijsas de Ligtas, o 38-ą mušė ir Leroy Sane.

Po ilgosios pertraukos Vokietijos milžinas apsukų nemažino, o 54-ą min. 11 m baudinį realizavo ir dublį užfiksavo H. Kane`as. 81-ą min. Mathysas Telis pelnė 6-ą ekipos įvartį, o galutinį tašką 88-ą min. padėjo ir žiūrovus dar kartelį į ekstazę pasiuntė nuostabiai pasirodęs H. Kane`as.

Harry Kane:



🔺 First Bundesliga hat trick

🔺 Two assists



Loving life in Munich 🍻 pic.twitter.com/MHDZKEevAA