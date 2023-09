Žingsnį į priekį Kipre dėjęs Maksvytis: visur yra lietuvių, kurie palaiko „Žalgirį“

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai pergale baigė draugišką turnyrą Kipre, kai po įtemptos kovos šeštadienį palaužė „Crvena Zvezda“ komandą rezultatu 85:84 (14:21, 27:16, 28:25, 16:22). Po mačo Kazys Maksvytis teigė, kad turnyras leido dėti žingsnį į priekį.

„Permainingos rungtynės. Iš teigiamų dalykų galima pamineti, kad kai kuriomis atkarpomis kontroliavome rungtynes, grįžome į jas gale ir laimėjome mačą taškas į tašką. Tai yra svarbu artėjančiam sezonui.

Iš tų blogesnių dalykų, tai blogai pradėjome rungtynes ir labai lengvai iššvaistėme persvarą. Pirmavome penkiolikos taškų skirtumu, kuris pavirto į trijų taškų deficitą. Turime išlikti nuoseklesni – jeigu laimime, tai išlaikyti skirtumą, jeigu pralaimime, tai kuo greičiau grįžti į rungtynes“, – sakė „Žalgirio“ strategas K. Maksvytis.

