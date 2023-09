Mažeikių krepšininkai kovojo kaip liūtai, tačiau pergalę šventė Šeškus ir kompanija

Lietuvos krepšinio lygos („Betsafe-LKL“) sezonas pirmą kartą užsuko į Žemaitijos sostinę Telšius, kuriuose šeimininkų teisėmis rungtyniauja Mažeikių „M Basket-Delamode“ (0-2), rašo lkl.lt.

Mariaus Kiltinavičiaus auklėtiniai po atkaklios kovos 79:82 (21:21, 18:17, 21:20, 19:24) krito prieš Jonavos „CBet“ (2-0).

