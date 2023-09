Ketvirtajame kėlinyje sulūžęs, bet atsitiesęs „Žalgiris“ vienu tašku palaužė „Crvena Zvezda“

Kauno „Žalgiris“ pergale užbaigė draugišką turnyrą Kipre. Nikosijoje žalgiriečiai iššvaistė 15 taškų pranašumą, bet galiausiai įveikė Belgrado „Crvena Zvezda“ komandą 85:84 (14:21, 27:16, 28:25, 16:22), rašo zalgiris.lt.

Aikštelėje vėl nepasirodė su Pirėjo „Olympiakos“ klubu siejamas Ignas Brazdeikis.

Pirmosiose atakose Rolandas Šmitas dukart po krepšiu surado Kevarriusą Hayesą (4:5), bet triskart netaikliai atakavo iš toli, kuo naudojosi varžovai – 5:15. K. Hayesas įdėjo po Dovydo Giedraičio perdavimo, 5 taškus iš eilės pelnė Arnas Butkevičius, netaiklų metimą kartojo Laurynas Birutis – 14:21.

