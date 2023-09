Čempionas sugrįžo – Verstappenas triumfavo Japonijos etapo kvalifikacijoje

Šeštadienį Japonijoje (Suzukoje) prasidėjo dar vienas „Formulė-1“ lenktynių etapas, kurio kvalifikacijoje vėl geriausiai pasirodė čempionato lyderis Maxas Verstappenas („Red Bull“). Iškovojęs dar vieną „pole“ poziciją sekmadienį didžiosiose lenktynėse jis startuos pirmas.

Antrą vietą šeštadienio kvalifikacijoje iškovojo „McLaren“ pilotas Oscaras Piastri, o trečias liko jo komandos draugas Lando Norrisas.

Our top three qualifiers from Suzuka! #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/Qs8BORT306

Primename, kad prieš savaitę Singapūre „Red Bull“ išgyveno prasčiausias sezono varžybas, kai M. Verstappenas liko penktas, o Sergio Perezas – tik 8-as.

Pasaulio čempiono titulą ginantis olandas ant podiumo nelipo pirmą sykį šiame sezone. Vis dėlto ekspertai dar prieš startuojant Suzukos savaitgaliui prognozavo, kad „Red Bull“ pilotai grįš prie savo dominavimo dėl jiems kur kas palankesnės trasos.

Kvalifikacinės lenktynės Suzukoje šeštadienį nesėkmingai baigėsi „Williams“ pilotui Loganui Sargeantui, kuris atsitrenkė į apsauginį barjerą ir taip baigė savo pasirodymą. Laimei jokios traumos lenktynininkas nepatyrė.

🚩 RED FLAG 🚩



Logan Sargeant crashes heavily at the final corner



Driver is OK#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/L6XBcd5WO2