„Bayern“ ir „Man Utd“ pasidalijo 7 įvarčiais, „Arsenal“ triuškino varžovus

Trečiadienį UEFA Čempionų lygoje baigėsi pirmojo grupės varžybų rato kovos. Rezultatyviausias mačas vyko Miunchene tarp A grupės favoritų, „Arsenal“ triuškino varžovus, o „Napoli“ pergalę išplėšė pačioje mačo pabaigoje.

A grupė

Miuncheno „Bayern“ – „Manchester United“ 4:3 (2:0)

C. Eriksenas jau 4-ąją minutę turėjo puikią progą įvarčiui, bet jo smūgis iš labai arti buvo per silpnas ir skriejo tiesiai į vartininką. Pirmąjį pusvalandį futbolas buvo apylygis ir nė viena komanda nesukūrė labai gerų progų iki 28-osios minutės, kai „Man Utd“ sirgaliai už praleistą įvartį kaltins vartininką A. Onaną.

H. Kane`as su L. Sane sužaidė paprastą sienelę ir pastarasis smūgiavo pažeme į vartus. A. Onana turėjo lengvai gaudyti kamuolį dviem rankomis, bet nesugebėjo jo užfiksuoti ir šis atsidūrė tinkle. Vos po 4 minučių J. Musiala puikiai prasiveržė kairiuoju kraštu, perdavė kamuolį S. Gnabry, kuris įmušė lengvą įvartį.

Tik prasidėjus antrajam kėliniui rezultatą svečiams pavyko sušvelninti, kai baudos aikštelėje M. Rashfordas surado R. Hojlundą, kuris būdamas tarp trijų varžovų smūgiavo link vartų, kamuolys kliudė „Bayern“ gynėją, pakeitė kryptį ir vartininkas neturėjo šansų kamuolio pasiekti.

„Manchester United“ tik pasidžiaugė įvarčiu, kai irgi rikošetu vos neįmušė J. Musiala, bet „Bayern“ gavo kampinį. Jį pakėlus link tolimojo virpsto D. Upamecano galva bandė atlikti perdavimą komandos draugui, o kamuolį ranka netyčia sustabdė C. Eriksenas.

Teisėjas ėjo žiūrėti VAR ir po peržiūros paskyrė 11 m baudinį. 53 min. prie kamuolio stojęs H. Kane`as neatremiamu smūgiu šovė tiesiai į apatinį vartų kampą – 3:1.

Žaidimas tik prasitęsė ir J. Musiala idealiu perdavimu išvedė L. Sane, kurio smūgis atsitrenkė į virpstą. A. Onana turėjo ir daugiau darbo, atrėmė kelis fantastinius smūgius, o mačo pabaigoje svečiams pavyko grąžinti intrigą.

88 min. po kelių perdavimų kamuolys baudos aikštelėje pasiekė Casemiro, brazilas neišlaikė pusiausvyros ir nukrito, tačiau gulėdamas ant vejos sugebėjo laiku kyštelėti koją ir nukreipti kamuolį į vartus.

Bet optimizmas ir vėl truko tik kelias minutes. Jau per teisėjo pridėtą laiką prieš 5 min. aikštėje pasirodęs M. Telas sulaukė idealaus J. Kimmicho perdavimo, puikiai sustabdė kamuolį ir ketvirtu įvarčiu galutinai užgesino „Manchester United“ viltis.

Tiesa, paskutinę pridėto laiko minutę „Man Utd“ uždirbo baudos smūgį, B. Fernandesas stojo prie kamuolio, kėlė jį į baudos aikštelę, kur tas pats Casemiro galva nukreipė jį į savus vartus. Po šio įvarčio tik grąžinus kamuolį į žaidimą arbitras skelbė mačo pabaigą.

B grupė

Londono „Arsenal“ – Eidhoveno PSV 4:0 (3:0)

Nuo pat mačo pradžios šeimininkai kibo į atlapus PSV ekipai ir dar pirmajame kėlinyje pasiuntė juos į gilų nokdauną.

„Arsenal“ kūrė progas po progos, neleido to daryti olandams ir mušė įvarčius. Jau 8-ąją minutę pasižymėjo B. Saka, 20-ąją po jo rezultatyvaus perdavimo įmušė L. Trossardas, o 38-ąją pagaliau pasižymėjo ir G. Jesusas.

Brazilas vienas dar pirmajame kėlinyje galėjo įmušti dar du, bet prieš tai jo labai pavojingus smūgius atrėmė vartininkas.

Po pertraukos „Arsenal“ išlaikė pranašumą, o M. Arteta į aikštę po keitimo išleido ir kelis rečiau rungtyniaujančius žaidėjus. 70 min. M. Odegaardo įvartis padidino pranašumą iki triuškinančio.

„Sevilla“ – „Lens“ 1:1 (1:1)

Čempionų lygos naujokai iš Prancūzijos jau 9-ąją min. praleido L. Ocamposo įvartį, o pirmajame kėlinyje rinkosi korteles – po geltoną gavo 4 skirtingi žaidėjai. Vis dėlto A. Fulgini 24-ąją minutę įmušė įvartį, įsirašydamas į „Lens“ klubo istoriją ir išlygindamas rezultatą.

C grupė

„Braga“ – „Napoli“ 1:2 (0:1)

Pirmajame kėlinyje pakankamai darbo turėjo abiejų komandų vartininkai, V. Osimhenas galingu smūgiu sudrebino vartų virpstą, o teisėjui teko eiti ir prie VAR ekrano tikrinti, ar kitoje situacijoje baudos aikštelėje kritęs „Napoli“ lyderis turėtų gauti baudinį.

Baudinys skirtas nebuvo, tačiau geriau žaidusi „Napoli“ ekipa jau per teisėjo pridėtą pirmojo kėlinio laiką vis dėlto įmušė įvartį – tai padarė G. Di Lorenzo.

Portugalijos klubo žaidėjas Bruma 84 min. išlygino rezultatą, tačiau 88 min. po skersuoto į baudos aikštelę perdavimo S. Niakate nukreipė kamuolį į savus vartus ir „Napoli“ šventė pergalę.

D grupė

San Sebastiano „Real Sociedad“ – Milano „Inter“ 1:1 (1:0)

Ispanijos ekipa pelnė greitą įvartį, kai jau 5 min. B. Mendezas primas atsirado prie baudos aikštelėje atšokusio kamuolio ir nukreipė jį į vartus.

Svečiai iš Milano pirmajame kėlinyje nesukūrė visiškai nieko ir į varžovų vartų pusę pasiuntė vos vieną nepavykusį smūgį.

Tuo tarpu „Real Sociedad“ kūrė atakas, atliko 8 smūgius, o T. Kubo smūgis paskutinėmis pirmojo kėlinio minutėmis privertė Y. Sommerį kaip reikiant prakaituoti.

65 min. teisėjas „Inter“ saugui N. Barellai ištraukė tiesioginę raudoną kortelę, tačiau po minutėlės gavo pranešimą į ausinę ir ėjo žiūrėti VAR ekrano. Po peržiūros arbitras kortelę panaikino.

Po kelių minučių M. Merino turėjo padvigubinti pranašumą, kai atliko puikų smūgį galva po kampinio, bet kamuolys atšoko nuo skersinio.

79 min. VAR prireikė dar sykį, kai M. Thuramo įvartis išlygino rezultatą. Peržiūra parodė, kad žaidėjas buvo nuošalėje ir įvartis neįskaitytas. Tačiau galiausiai Milano ekipa išsigelbėjo, kai 87 min. įvartį pelnė L. Martinezas.

Lisabonos „Benfica“ – „Salzburg“ 0:2 (0:1)

Pirmosios 15 minučių Lisabonoje buvo kupinos įvykių. Jau 2-ą minutę vartininkas A. Trubinas prasižengė baudos aikštelėje, teisėjas paskyrė baudinį, bet K. Konate nesugebėjo jo įmušti.

Abi komandos sukūrė po pavojingą progą, o R. Simičiaus smūgis sudrebino „Benfica“ vartų skersinį. 13-ąją minutę buvo paskirtas dar vienas baudinys ir negana to, už žaidimą ranka baudos aikštelėje tiesioginę raudoną kortelę gavo A. Silva.

Tiesa, situacija labai apmaudi, mat A. Silva ranka sužaidė netyčia, o kamuolys ranką kliudė po smūgio į skersinį.

António Silva red card for a professional handball, shambolic performance from Benfica today.

Super unlucky bounce of the ball off of the cross bar and straight onto his hand 😭

📽️ @FootColic pic.twitter.com/s7BoE1oUXz