„Deimantinės lygos“ disko metimo finale – australo sensacija ir Gudžiaus 4-a vieta

Judžine (JAV) įvyko „Deimantinės lygos“ finalas, kuriame rungėsi ir disko metikai.

Andrius Gudžius geriausiu, trečiuoju mėginimu, diską nusviedė 65,47 m, o tai jam atnešė 4-ą vietą (64.34-64.55-65.47-65.13-63.96-x).

Nemenką sensaciją finale pateikė australas Matthew Denny, kuris 6-uoju bandymu diską nusviedė 68,43 metro ir iškovojo pergalę.

