„Deimantinės lygos“ finale – 7-a Jasiūnaitės vieta

Ieties metikė Liveta Jasiūnaitė dalyvavo finaliniame „Deimantinės lygos“ etape Judžine (JAV) ir užėmė 7-ą vietą.

Geriausiu bandymu Lietuvos atstovė ietį nusviedė 57,45 m. Tai buvo antrasis L. Jasiūnaitės bandymas.

Visi L. Jasiūnaitės mėginimai: 56.86-57.45-x-x-56.60-x.

Geriausiai šioje rungtyje pasirodė pasaulio čempionė ir šio sezono lyderė japonė Haruka Kitaguchi, kuri ietį nusviedė 63,78 m.

