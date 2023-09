„Formulė-1“ kvalifikacijoje – toli nuo „pole“ pozicijos likęs Verstappenas ir galinga avarija

Singapūre vykstančiame „Formulės-1“ lenktynių etape šeštadienį praūžė kvalifikaciniai važiavimai.

„Pole“ poziciją sekmadienio lenktynėse iškovojo „Ferrari“ pilotas Carlosas Sainzas, kuris iš pirmos pozicijos lenktynėse startuos antrą kartą paeiliui.

Beje, C. Sainzas „pole“ poziciją du kartus iš eilės iškovojo pirmą kartą karjeroje.

CARLOS SAINZ TAKES BACK-TO-BACK POLES!@Carlossainz55 lights up the streets of Marina Bay to take his second pole in a row for @ScuderiaFerrari!#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/FxNCb2uTSc