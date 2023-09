Pasaulio jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate – Vagnoriaus sidabras

„Sunkiai, – paklaustas, ar suvokia, kad yra pasaulio jaunimo šiuolaikinės penkiakovės vicečempionas, tik kirtęs finišo liniją sakė Paulius Vagnorius. – Galiu tik pasakyti, kad bėgant paskutinėje, „Laser Run“ rungtyje, nesisuko mintys apie varžybas...“, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Labiau P. Vagnorius jaudinosi, kad dėl pasaulio čempionato dvi savaites praleido paskaitas universitete.

„Turėjau sugrįžti su kokiu nors pasiteisinimu, – šypsojosi P. Vagnorius. – Tai dabar esu pasaulio vicečempionas“.

21-ų penkiakovininkas tik prisiminė, kad trasoje pavyko aplenkti egiptietį Mahomedą Ibrahimą, kuris finišo liniją kirto ketvirtas.

„Nuo pat pradžių dirbau stipriai, – sakė trenerio Pauliaus Aleksandravičiaus auklėtinis. – Man pavyko išlaikyti tolygų greitį ir gerai šaudėsi. Prieš paskutinį šaudymą galvoje buvo visiškai tuščia. Nebuvo jokių minčių. Gal dėl to ir pasisekė.

Sulaukęs klausimo, kiek jėgų iš sportininkų pareikalauja „Laser Run“ rungtis, P. Vagnorius žvilgtelėjo į stadioną: „Visų“.

„Tačiau kartais emocinė būsena neleidžia pilnai čia „išsidaužyti“, bet šiandien pasisekė ir pavyko išnaudoti jėgas pilnai“, – teigė sportininkas.

Paulius Vagnorius / A. Ridikaitės nuotr.

Finale lietuvis iš viso surinko 1527 taškus (fechtavimas – 229, plaukimas – 281, ekstremalus kliūčių ruožas – 326, „Laser Run“- 691). Pasaulio čempionu tapo prancūzas Mathisas Rochat (1539), bronzą iškovojo Leo Boriesas (1526).

Jonas Kalaminskas finale užėmė 22-ą vietą (1466), Nojus Chmieliauskas buvo 28-as, o Lukas Gaudiešius – trisdešimtas.

Merginų finale geriausiai iš lietuvaičių pasirodė Elzbieta Adomaitytė.

„Manau, kad finale viskas nemažai priklausė nuo balansinio buomo, kuris man vėl pakišo koją ekstremaliame kliūčių ruože“, – po finišo pasaulio jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate sakė septintą vietą užėmusi E. Adomaitytė.

Kaip ir kvalifikacijos etape lietuvė ekstremaliame kliūčių ruože balansinį buomą įveikė antru bandymu rungtyje užėmė 22-ą poziciją.

„Tikiu, kad mano klaida lengviausioje kliūtyje galėjo kainuoti medalio poziciją“, – sakė sportininkė.

Lemiamoje „Laser Run“ rungtyje E. Adomaitytė startavo 19-a, tačiau susikaupusi sugebėjo aplenkti pajėgias varžoves.

„Iš 19-os į 7-ą poziciją? Esu labai laiminga. Tai yra didelis pasiekimas. Juk tai yra mano pirmosios varžybos, kuriose teko įveikinėti ekstremalų kliūčių ruožą, – kalbėjo E. Adomaitytė. – Puiki pradžia, per savaitę man pavyko išmokti labai daug. Jei per savaitę pavyko išmokti įveikti ruožą, kurio daugelis merginų neįveikia, manau, viskas yra labai gerai. O dar pagalvokime, kiek galima patobulėti per metus ar per kelis mėnesius“.

Prisiminusi savo nusiteikimą prieš „Laser Run“ rungtį, E. Adomaitytė nusišypsojo: „Užsidėjau startukus, pasakiau sau „Game On“ ir pradėjau dirbti nuo pirmo rato. Puikiai bėgosi, kojos nešė, startukai puikiai kabino dangą – visos varžovės tik artėjo, netgi tos, kurios bandė mane taktiškai pristabdyti. Aplenkdavau jas ir sprintuodavau. Mintyse tik ir sukosi „Duokite man dar vieną ratą“. Jo man pritrūko iki aukštesnės pozicijos“.

Druskininkuose vykstančiame pasaulio jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionato finale E. Adomaitytė iš viso surinko 1331 tašką. Pasaulio čempione tapo vokietė Josefine'a Unterberger (1407), sidabrą iškovojo lenkė Katarzyna Debska (1402), bronza atiteko prancūzei Cazaly Louison (1389).

Finale Anastasija Kančytė užėmė 26-ą vietą (1228), Tėja Pakinkytė buvo 27-a, o Anastasija Chafizova užėmė 30-ą poziciją (1159).