Svajonės link: 100 km ultramaratonas kalnuose arba apie motyvaciją veikti

Portalas LRT.lt tęsia rubriką apie bekelės (trail) bėgimo varžybose visame pasaulyje patiriamus lietuvių nuotykius. Lietuvoje vis labiau augant ne tik įprasto, bet ir bekelės bėgimo bendruomenei vis daugiau mūsiškių dalyvauja įvairiose varžybose, o jų įspūdžiai dažnai lieka tik asmeninėse socialinių tinklų paskyrose.

Portale LRT.lt lietuvių įspūdžius iš įvairių varžybų rasite po žyma „Lietuvos trail bendruomenė“.

Šio teksto autorius – Sigitas Pašakinksas, dalyvavęs UTMB serijos „Julian Alps Trail Run by UTMB“ varžybose Slovėnijoje.

Atrodo ką galima pasakyti naujo, kai bėgi jau daugiau nei 10-ąjį ultramaratoną kalnuose (aš jau nebeskaičiuoju), bet man kiekviena šimtinė atneša kažką naujo. Šiemet buvo labai aiškus tikslas – surinkti UTMB taškų, kad galėčiau dalyvauti loterijoje, kitais metais turbūt garsiausiame pasaulyje bėgime aplink Monblano kalną. Aišku, jeigu laimėsiu loteriją

Pirmas bandymas – „Mozart 100 by UTMB“ NEPAVYKO!

Sigitas Pašakinskas „Julian Alps Trail Run by UTMB“ varžybose / Asmeninė nuotr.

Birželio mėnesį turėjau dalyvauti 100 km varžybose Austrijos Alpėse „Mozart 100 by UTMB“, kai pasiruošimo metu man išlindo kelios įsisenėjusios traumos ir darant generalinę treniruotę likus 2 savaitėms iki varžybų teko nutraukti treniruotę ir pasakyti sau, kad šitame etape mano organizmas ir kūnas neleidžia man ten dalyvauti.

Kadangi kelionė buvo jau suplanuota kartu su atostogomis Alpėse, tad parašiau varžybų organizatoriams su prašymu sutrumpinti mano bėgimo distanciją 2,5 karto – iki 40 km kalnuose. Nuo to pačio momento aš visiškai atsipalaidavau ir visi skausmai pradėjo mažėti. Taigi varžybas subėgau pakankamai gerai ir be jokių skausmų. Jau kitą dieną mes iškeliavome giliau į Austrijos Alpes, kur su šeima praleidome 8 nuostabias dienas.

Aš tradiciškai keldavausi 4.00 – 4.30 val. ir dariau solo treniruotes. Iš vakaro pasirinkdavau vis naują viršūnę ir į ją subėgdavau nieko neskaičiuodamas. Po pusryčių keliaudavome su šeima į kalnų haiką

Sigitas Pašakinskas „Julian Alps Trail Run by UTMB“ varžybose / Asmeninė nuotr.

Taigi po 8 dienų turėjau per 28 valandas solo sporto – 150 km ir 12000 vertikalių metrų, plius su šeima dar krūvą valandų kalnuose. Grįžau iš kalnų labiau sustiprėjęs nei išvažiavau ir iškart užsiregistravau į 100 km varžybas Slovėnijoje – „Julian Alps Trail Run by UTMB“

Dėl traumų prevencijos po 3 metų pertraukos grįžau į grupines treniruotes sporto klube. Čia tos, kur treniruotė vyksta basom sąnarių mobilumui ir giliesiems raumenims stiprinti. Tai buvo geriausias sprendimas tolimesniam pasirengimui ir krūvio didinimui.

Antras bandymas – „Julian Alps Trail Run by UTMB“ 100 km +5500 vert. m Slovėnijoje

Startas 21.00

Startuojame su Sonata kažkur gale ir bėgame kartu pasikalbėdami, lenkdami vieną po kito bėgikus. Sutariame, kad pajutis, kad atėjo laikas kiekvienam varyti savo tempu, taip ir padarysime. Kažkurioje įkalnėje atsiskyrėme.

Pirmus 42 km su 1600 vert. m pavyko įveikti per 6 val. be jokios įtampos ar sunkumų. Aš laikausi strategijos, kad startuoju iš galo ir po truputį lenkiu dalyvius praktiškai visų varžybų metu. Per 42 km pralenkiu apie 180 dalyvių. Nors nuolat taupiausi, nes bijojau, kad gali atsinaujinti buvusios traumos, bet turbūt pilateso ir kitos treniruotės padarė savo darbą. Taip pat, aš tikiu, kad kalnai gydo visus negalavimus, tai iki pat finišo nieko ir neišlindo.

Sigitas Pašakinskas „Julian Alps Trail Run by UTMB“ varžybose / Asmeninė nuotr.

Mityba

Turbūt vienas svarbiausių faktorių ultrabėgime yra gebėti valgyti ir virškinti visų varžybų metu, kad turėtum energijos užbaigti varžybas. Mano valgymai vyksta kas valandą su druskos vartojimu ir tarpe kas 30 min išgeriu „Mourten“ po kelis gurkšnius. Kopiant į didesnes įkalnes maitinuosi kas 40 min. Pirmoje pusėje nešuosi po litrą gerti tarp maitinėlių. Nuo 42 km jau po pusantro litro, kuriuos įkalnėse pilnai suvartoju.

Maitinėlėse valgau apelsinus, bananus, truputį sūdytų riešutų. Antroje pusėje papildomai suvalgau batono riekelę su „Nutelos“ kremu ir užgeriu „Cola“. Namie šito gėrimo nevartoju. 65 km išgeriu puodelį kavos. Maitinimosi planas pavyko visų varžybų metu.

Žinojau, kad laukia labai rimtas išbandymas – tai stengiausi išlaikyti pakankamai jėgų prieš STOL kalną, vadinamą siena. Tai yra beveik 1800 vert. metrų pakilimo per 9 km.

Sigitas Pašakinskas „Julian Alps Trail Run by UTMB“ varžybose / Asmeninė nuotr.

03.00 ryto

Po 6 val. judėjimo įveikta 42 km. Pavalgau maitinėlėje ir pradedu kilti į STOL sieną. Jėgų yra, viskas atrodo puiku, tik netikėtai labai stipriai pradedu norėti miego. Akys merkiasi ir momentais net susvyruoju. Pradedu galvoti išsitraukti folinę plėvelė susisukti ir pamiegoti bent 15 min prie kokio medžio, bet suprantu, kad dar 2–3 val. ir prašvitus miego noras dings. Tikiuosi mama šito neskaito.

Šitas kopimas buvo nesibaigianti amžinybė. Tikėjausi sukopti per kokias maksimaliai 2 valandas, po valandos kopimo pusiau miegant dariau prielaidą, kad liko kokie 400–500 vertikalių metrų iki STOL viršūnės. Paklausiau savanorio, kuris reguliavo eismą, ar dar daug liko iki viršūnės ir išgirdau atsakymą – 1000 metrų. Pasitikslinu ar liko 1 km iš viso kopti? Savanoris su dideliu pasitenkinimu lėtai atsakė: „ne liko 1000 vert. m iki viršūnės!!!“

Reiškė, kad neįveikiau nei pusės dar. Su kiekvienu metru siena tik statėjo. Nors ir pats pradėjau lėtėti nuo nuovargio, bet pavyko dar pralenkti ne vieną dalyvį. Pradėjo baiginėtis skysčiai, tad taupiausi ir ėjau į minusą su reikiamu skysčių vartojimu. Po 2,5 val. pagaliau išlindau iš miško į uolėtą šlaitą, pamačiau viršūnę ir supratau, kad dar liko daug kopti. Prasidėjo kova su galva, miegu ir nuovargiu.

Tradiciniai ultros klausimai

Kam man to reikia? Ką aš *** čia darau? Kokius šansus aš turiu įveikti UTMB, kur man turėtų prireikti bent 35 val. judėjimo, o aš jau verkšlenu po 8,5 val. judėjimo! Jokių daugiau 100 km kalnuose po šitų varžybų!

Galvoju, gal nusiimti kokioje maitinėlėje, o Rasa galėtų mane pasiimti, bet ji dar miega, tai negi kelsiu dabar? Tuo pačiu suprantu, kad nuo STOL kalno laukia 30 km kalnų ketera, kur Rasa negalės privažiuoti, nes ten miesto mašinos nuomotos nevažiuoja.

Užkopęs į viršūnę paklausiu savo galvos: Sigi, ar tau kažką skauda? Ar keturgalvius traukia ir nebegaliu judėti žemyn? Ar išsekau, kad negaliu pajudėti? Visi atsakymai buvo neigiami. Taigi pavalgau maitinėlėje, paskambinu Rasai pasiguosti, atsigaunu ir pradedu judėti toliau. Sakau sau, kad iki 80 km nubėgsiu ir žiūrėsiu, ar tęsti. Nors giliai širdyje žinojau, kad atsakymas ir taip aiškus – kad reikės tęsti.

Sigitas Pašakinskas „Julian Alps Trail Run by UTMB“ varžybose / Asmeninė nuotr.

Lūkesčiai ir svajonės

Ultros man nuolat primena, kad nei gyvenime, nei ultrose nereikia užsikelti per didelių lūkesčių, nes dažnai skausmingai nusivili. Taip ir čia padariau prielaidą, kad pernai laimėtojas subėgo per 9 val. 10 min., aš tuomet per 14–15 val. turėčiau užtrukti trasoje. Bet kai po 9 val. judėjimo esu 52 km, suprantu, kad tai – neįmanoma, ir man dar reikės kentėti turbūt minimum tiek pat, tai nuvilia stipriai. Vėliau paaiškėjo, kad pernai buvo gerokai sutrumpinta ir supaprastinta trasa, o dėl audros ir šiemet laimėtojas užtruko 11,5 valandos .

Svajoti ir siekti svajonių reikia visada, o jas reikia paverti ketinimais ir veiksmais. Svarbu, kad jei nepavyko vienas ar kitas planas laiku, tai nereiškia, kad negali įgyvendinti savo svajonės. Kartais reikia grįžti vienu ar dviem žingsniais atgal, kad vėliau paeitum iš karto tris, keturis. Tai aš taikau tiek versle, tiek gyvenime, tiek sporte ir tai puikiai veikia.

12.00 val. dienos, 80 km

Techniška 30 km ketera su stačiais pakilimais ir nusileidimais įveikta ir pasiekiau 80 km maitinėlę. 15 valandų jau trasoje, bet kaip ir reikėjo tikėtis, klausimų, ar tęsti varžybas, nebeliko. Žinoma, judu toliau. Rasa padeda iškratyti batus nuo akmenukų ir iškeliauju į paskutinę maitinėlę po 10 km, kur taip pat pasitinka Rasa ir išleidžia į paskutinę 400 vert. m įkalnę.

Finišas

Po 18 val. judėjimo pasiekiu finišą. 127 vieta iš 358 startavusiu. Jaučiuosi pakankamai gerai ir tai reiškia, kad pasiruošimas buvo pakankamai geras. Galva iškart sako „daugiau jokių šimtų kalnuose“.

Jau kitą dieną Rasai sakau, kad ieškosiu kitų varžybų, kad palaikyčiau tokią gerą formą ir pradedame planuoti kitas ultra kalnų varžybas .

AČIŪ!

Didžiausias dėkingumas mano gyvenimo moteriai Rasai, kuri mane lydi į visas varžybas ir 100 proc. palaiko visuose mano gyvenimo projektuose.

Nes kalnai mane šaukia!

SVAJOKIT IR VEIKIT!