Eurolyga sureagavo į „Wolves“ rezgiamą ryšį su Dubajumi

Po to, kai oficialus Dubajaus profilis „Dubai Media Office“ socialiniame tinkle „X“ (anksčiau žinomame kaip „Twitter“) paskelbė, kad Dubajus taps klubo rungtynių „Europos krepšinio lygoje“ būstine, sureagavo ir Eurolyga.

Priminsime, kad minėtoje paskyroje buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip Dubajuje lankosi klubo vadovai.

„Dubajus bus Lietuvos komandos „BC Wolves“ rungtynių Europos krepšinio lygoje būstinė. Dubajus taip pat bus klubo, kuris laikomas vienu iš elitinių klubų Lietuvoje ir Europoje, būstinė“, – buvo rašoma įraše socialiniuose tinkluose.

#Dubai will be the headquarters for the matches of the Lithuanian team “BC Wolves” in the European Basketball League. Dubai will also be the headquarters for the club, which is considered one of the elite clubs in Lithuania and Europe. @DubaiSC pic.twitter.com/iSR4ba2wQh