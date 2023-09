Pirmąjį pasaulio čempionato medalį Kanadai atnešęs Fernandezas jautriai dėkojo treneriui Blattui: jis – mano angelas

„Medalis labai daug reiškia visiems – komandai, treneriams, šaliai, žaidėjams. Tai yra toks pasiekimas, kurio negali suprasti, kol to nepadarai“, – po iškovotų bronzos medalių spaudos konferencijoje kalbėjo Kanados rinktinės treneris Jordi Fernandezas.

Specialisto iš Ispanijos auklėtiniai mažajame finale pasaulio čempionate po dramatiškos kovos 127:118 (34:25, 24:31, 33:26, 20:29, 16:7) įveikė JAV rinktinę. Amerikiečiai be medalių lieka antrą pasaulio čempionatą iš eilės. Kanadiečiams tai buvo pirmasis pasaulio čempionate iškovotas medalis.

„Nebuvo puikios rungtynės, akivaizdu, kad mums reikia išmokti atsiverti žaidėjus kovojant dėl kamuolio. Smagu, kad pavyksta pasimokyti iš klaidų laimint“ , – subtiliu humoru pasižymėjo J. Fernandezas.

Spaudos konferencijos metu treneris padėkojo dviem žmonėms – savo žmonai ir treneriui Davidui Blattui. Pastarasis su trenerio darbu atsisveikino 2019 metais, kai jam buvo nustatyta nepagydoma liga – išsėtinė sklerozė.

„Dirbau su juo Klivlande, aš dirbau su dublerių komanda, jis buvo mano bosas. Akivaizdu, kad mes su juo atradome ryšį. Visi žinome apie jo sveikatos bėdas. Labai gerbiu, kaip jis su tuo tvarkosi ir ką dėl manęs padarė. Jam blogų dienų nėra, jis rodo daug pozityvo. Jis padeda man ir visiems aplinkui. Man tai reiškia viską. Ačiū jam už buvimą mano angelu“, – jautriai kalbėjo J. Fernandezas.

HISTORY WRITTEN. 🍁



🇨🇦 Canada win their first ever World Cup medal 🥉#FIBAWC pic.twitter.com/xRT8sYObuo