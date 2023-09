Sunkiai žodžius rinkęs Maksvytis: gaila pripažinti, bet latviai surado daugiau motyvacijos

„Turbūt prasčiausios rungtynėse karjeroje“, – po itin apkartusios pasaulio čempionato pabaigos kalbėjo Lietuvos krepšinio rinktinės treneris Kazys Maksvytis.

Lietuviai norėjo užbaigti turnyrą Filipinuose pergalingai, tačiau įvyko toks baltiškas derbis, kurį mūsiškiai norės pamiršti kuo greičiau. Lietuva šeštadienį neturėjo jokių kozirių, Latvijai pralaimėjo beviltišku rezultatu 63:98 (20:28, 18:21, 9:28, 21:16) ir čempionate užėmė 6-ą vietą.

„Labai nesmagu dėl šiandienos rungtynių. Suteikia kartėlio visam mūsų pasirodymui pasaulio čempionate. Net turbūt sunku kalbėti apie šios dienos dvikovą, žiūrint į klaidų skaičių, į rezultatyvių perdavimų skaičių, į energiją, į viską. Labai sunku buvo būti rungtynėse. Antrą kartą tokio trijų susitikimo ciklo rungtynėse nustojome žaisti.

Tas pats buvo ir su Serbija, ir dabar. Dviprasmiškai atrodo, nes randame jėgų ir energijos nugalėti tokias komandas kaip JAV, Graikija ar Slovėnija, o po to pralaimime Latvijai tokiu dideliu skirtumu. Dviprasmiškas jausmas“, – sunkiai po dvikovos žodžius rinko K. Maksvytis.

Lietuviai rungtynes pradėjo tarsi apsnūdę, o tuo pasinaudoję latviai juos skaudžiai baudė ir po 10-ies minučių pirmavo 28:20. Lietuviams išvadų padaryti nepavyko ir antrojo kėlinio metu, o latviai savo pranašumą dar padidino – 49:38.

🇱🇻 and 🇱🇹 364 days a year: "Braliukai ❤️"

🇱🇻 and 🇱🇹 on gameday:#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/dQYXVC4NN2