Dar vienas pasaulio rekordas po kojomis – Ingebrigtsenas dar kartą pribloškė pasaulį

Penktadienio vakarą Briuselyje (Belgija) vykstančiame „Deimantinės lygos“ etape Norvegijos lengvosios atletikos pasididžiavimas Jakobas Ingebrigtsenas pagerino dar vieną pasaulio rekordą. Šį kartą geriausias laikas istorijoje buvo užfiksuotas kiek nestandartinėje distancijoje.

2000 m bėgime J. Ingebrigtsenas užfiksavo 4:43.13 min. laiką, kuris tapo nauju pasaulio rekordu. Savo asmeninį rekordą Norvegijos vikingas pagerino beveik 7 sekundėmis.

Iki šiol planetos rekordas priklausė legendiniam Maroko bėgikui Hichamui El Guerroujui (4:44.79 min.). Jam nuo 1998 m. priklauso ir 1500 m pasaulio rekordas (3:26.00 min.).

WORLD RECORD



🇳🇴's Jakob Ingebrigtsen flies to the fastest 2000m in history as he smashes Hicham El Guerrouj's world record by more than a second with 4:43.13 🔥#DiamondLeague pic.twitter.com/SX6dNBSrFg