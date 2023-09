Jasiūnaitė „Deimantinėje lygoje“ Briuselyje ietį metė kukliai, tačiau tai nesutrukdė prasibrauti į didįjį finalą

Penktadienio vakarą Briuselyje (Belgija) vykstančiame paskutiniame „Deimantinės lygos“ etape prieš didįjį finalą Oregone (JAV) pasirodė ir geriausia Lietuvos ieties metikė Liveta Jasiūnaitė.

Nors jos rezultatas ir nebuvo įspūdingas, tačiau jo pakako, kad būtų iškovota teisė dalyvauti paskutiniame sezono etape Oregone.

Lietuvė geriausiu savo mėginimu ietį numetė tik 56,70 m ir užėmė paskutinę 8-ą vietą (56,66 m – X – 56,70 m – 55,66 m – X).

Nepaisant kuklaus rezultato, vienas iškovotas taškas leido prasibrauti į geriausių atlečių sezono 6-uką, kuris ir varžysis Oregone.

Pirmąją vietą iškovojo nacionalinį rekordą pagerinusi japonė Haruka Kitaguchi (67,38 m), antra liko austrė Victoria Hudson (64,65 m), o trečią vietą iškovojo vos vieną metimą atlikusi latvė Lina Muze-Sirma (63,00 m).

