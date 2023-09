Europos futbolo čempionato atrankoje triuškinančią ispanų pergalę papuošė 16-mečio įvartis

Ispanijos futbolo rinktinė 2024 m. Europos futbolo čempionato atrankos turnyre iškovojo triuškinančią pergalę, kurią papuošė istorinis 16-mečio futbolininko įvartis.

Ispanai rezultatu 7:1 sutriuškino mačo šeimininkus Sakartvelo futbolininkus.

Net tris įvarčius Ispanijos rinktinei pelnė Alvaro Morata (20, 40 ir 66 min.), vieną pridėjo Dani Olmo (38 min.), Nico Williamsas (68 min.) ir 16-metis Lamine Yamalis (74 min.). Dar vieną įvartį kartvelai įsimušė patys.

Tuo metu Sakartvelo gretose pasižymėjo Giorgi Čakvetadzė.

Įdomu tai, kad L. Yamalis, pelnęs įvartį, tapo jauniausiu tai padariusiu Ispanijos rinktinės žaidėju per visą istoriją.

16-YEAR-OLD LAMINE YAMAL ON HIS SPAIN DEBUT.



THEIR YOUNGEST PLAYER AND GOALSCORER EVER 🤯 pic.twitter.com/z1D0LzMur7