Sunkią naktį pasitinkantys amerikiečiai pripažino skaudžią tiesą: tai jau nebe 1992 metai

Antrame pasaulio čempionate iš eilės JAV rinktinė nekovos dėl aukso medalių. Šį kartą Steve`o Kerro auklėtiniai krito pusfinalyje po įspūdingo krepšinio spektaklio.

JAV rinktinė žaidė galingai, pelnė virš 100 taškų, tačiau galiausiai 111:113 (31:33, 29:26, 35:24, 19:27) krito prieš pirmą kartą į finalą planetos pirmenybėse patekusius vokiečius.

„Per pastaruosius dešimtmečius krepšinis tapo globaliu. Tai jau nebe 1992 metai. Žaidėjai visame pasaulyje geresni, komandos geresnės. Nebėra lengva laimėti pasaulio čempionatą ir olimpines žaidynes“ – į klausimą, kodėl nesiseka laimėti JAV rinktinei aukso medalių, spaudos konferencijoje atsakė S. Kerras, omenyje turėdamas nenugalimos Michaelio Jordano vedamos „Svajonių komandos“ laikus.

Rungtynes vokiečiai pradėjo su tokiu uraganu puolime, kuris greitai įsisuko JAV gynyboje ir Vokietijos rinktinė nutolo 25:15. S. Kerrui nieko kito nebeliko, kaip tik kviestis savo žaidėjus pokalbiui. Amerikiečiai nusprendė, kad naikinti deficitą bandys ne per gerą gynybą, tačiau pasiūlydami tokį pat uragininį puolimą. Tai davė vaisių ir po 10-ies minučių JAV atsiliko jau tik 2 taškais – 31:33.

Antrajame ketvirtyje puolimas ir toliau dominavo prieš gynybą. Pirmaujančios ekipos keitėsi nuolatos, bet galiausiai minimali persvara buvo JAV pusėje (60:59). Įdomu, kad tai buvo pati rezultatyviausia pirmoji rungtynių pusė per visą pasaulio čempionatų pusfinalių istorija. Iki tol bendrai buvo daugiausia įmesta 97 taškai, o šiandien net 119.

🇺🇸 60-59 🇩🇪



The highest-scoring first half in FIBA World Cup Semi-Final history.



Total points in today's first half: 119

Previous best: 97 points#FIBAWC x #WinForAll