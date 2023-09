Purvas, ašaros, finišas ir ultramaratono finišo padariniai – 145 km bėgimo įspūdžiai iš Alpių

Portalas LRT.lt tęsia rubriką apie bekelės (trail) bėgimo varžybose visame pasaulyje patiriamus lietuvių nuotykius. Lietuvoje vis labiau augant ne tik įprasto, bet ir bekelės bėgimo bendruomenei vis daugiau mūsiškių dalyvauja įvairiose varžybose, o jų įspūdžiai dažnai lieka tik asmeninėse socialinių tinklų paskyrose.

Portale LRT.lt lietuvių įspūdžius iš įvairių varžybų rasite po žyma „Lietuvos trail bendruomenė“.

Šiame tekste skaitykite lietuvio Deivido Jodogalvio įspūdžius iš elitinių UTMB serijos varžybų Šamoni. Tai šalia garsiųjų UTMB varžybų vykusios „Sur les Traces des Ducs de Savoie“ arba kitaip TDS varžybos, kuriose reikėjo įveikti 145 km su daugiau nei 9000 m vertikalių metrų sukilimo.

D. Jodogalvis trasoje užtruko 41 valandą 18 minučių ir 11 sekundžių.

Trasos schema

Einu Šamoni gatve ir braukiu ašaras.

Savomis kojomis nuo starto šių gatvių nepasiekė 30 proc. dalyvių.

Išsišnypščiu nosį, nusibraukiu į ranką, raudonas dryžius... Ok. Kitą dryžių gavau prieš kokius 25 km braukdamas ranka per apsauginį lyną, kur buvo atitrūkusi gija ir perrėžė visus keturis pirštus kiaurai odą ir mėsas.

Ranka pirmą kartą per visą trasą be dangos, išsirengiau iki marškinėlių paskutinėje maitinėlėje. Oras šįvakar panašus į vasarą. Startavom su pirštinėm.

41-a valanda ir 156-as kilometras transe.

Akimirkos iš TDS bėgimo / Autoriaus nuotr.

Šamoni voodoo veikia be priekaištų. Ausys ir smegenys jau nebegali priimti prancūziško garsinio palaikymo, taip jau įkyrėjo per beveik dvi paras. Tik pasiek civilizaciją, nelygu kokiu paros metu, palaikymo gausi kibirais. O čia, Šamoni, visa tai tik dar labiau sutirštėja, žmonės laukia grįžtančių zombiukų.

Kur buvau, ką mačiau, kodėl mačiau, ar mačiau, su kokiu savimi koviausi trasoje – viskas persipynę ir neturi vientisos linijos. Viskas vienu metu.

Niekas neturi prasmės ir turi. Kodėl čia reikėjo tiek susivarginti. Aš finišavau.

Laiko jutiminė atkarpa ne 41 valanda, o koks mėnesis „išėjimo“ į tuos laukinius gamtos plotus ir vertikales.

„Miegojau“ per visą laiką apie 14 minučių sėdėdamas prie stalo, pasidėjus galvą ant stalo sukeistų rankų. Jaunesniam yra tekę pabaliavoti keliskart porą parų be miegojimo, tai primečiau kad ir pahaikinti šitaip įmanoma.

Haliucinacijos. Nusivyliau – beveik nebuvo, tik kokių 20 minučių ant grindinio pradėjo matytis gražūs paveiksliukai ten, kur iš tikro akmenys, tie pilki paprasti akmenys, nors iš kur man dabar žinot? Išsiblaiviau greit ir nebeliko gražumėlių.

UTMB varžybos (2018 m.) / AP nuotr.

Kuo arčiau finišo tuo fantasmagoriškiau atrodė maitinėlės, ypač naktinės. Keli dar nelūžę žmogėnai tarška prie stalų, keli trūkę ant stalo, kiti po stalu ant suolo ir pan. Sutinki žvilgsnį, bet jis besielis. Ateini, jie ten yra – guli, tarška, išeini – lieka. Neaišku, kaip ir kada jie ten papuolė išvis ir ką čia veikia… Su pirmu truliku grįš namo?

O dar įplaukė keli nežmonės.

Miegodavo ir kitaip. Pavyzdžiui vidury kalno po medžiu apsigaubęs apsiaustu nuo lietaus. Kitus mačiau ramiai besiklojančius guolį ir gulančius tiesiog ant žvyrkelio ant šalto kalno. Tie žmonės, pagalvojau, ne pirmą kartą ir žino ką daro.

Pirmą ir paskutinį „dropbag „punktą pasiekiau kupinas jėgų, apie 100 km po 24 valandų nuo starto. Išsitraukiu telefoną, energijos 10%, pažiūrėjau, kas suėdė – kamera, kažkaip įsijungusi nuo sušlapimo ar pa Supakavau į zip su papildoma baterija.

„Pamiegojau“, pasikeičiau marškinėlius, kojines, batus. O taip, batai jau buvo murkdyti kilometriniuose tešlynuose, pėdos išbrinkusios nuo drėgmės, bet pūslių minimumas. O pėdos vis tiek „degė“ ir taip iki finišo. Ir koks tai malonumas paskui nutraukti tas kojines, koks saldumas ir tikėjimas rytojumi pilnai. Nusibakterinau ir persitepliojau jautriąsias vietas.

UTMB varžybos (2018 m.) / AP nuotr.

Šis punktas neskirtas varžybų tęsimui, viduje šilta, ramu, ir ant sienos LABAI DIDELIS užrašas su rodyklėm: AUTOBUSAI Į ŠAMONI TEN.

Miegoti nelabai įveikiama, nes kažkas nesusitvarkė su garso įranga ir girgždino per mikrofoną žviegiančio asilo-kiaulės hibrido balsu.

Išeinant tarpdury sustabdo „kit-check“, parodyk telefoną, antkelnes ir dar kažką. Surodau, išleidžia.

Jau trečia para po finišo, bet dar moku kainą. Galvos vėruliai, pūslelinė lūpose ir nosyje, dvigubos apimties dešinė blauzda, pėdos kraujosruvose ir mėlynėse, dešinės šlaunies išorė nutirpusi, karščio priepuoliai naktimis, bet jau baigėsi stresiniai/hipoterminiai šaltkrėčiai,kuomet tiesiog guli ir purtaisi, nors yra šilta.

Ne visada suvokiu aplinką, atrodo lyg per atstumą ar per televizorių viskas aplink. It koks kvantinis pezalas, vienu metu ir trasoj ir Šveicarijoj povaržybinėse atostogose. Einu kokiu gražiu slėniu šveicariškose priealpėse bet ir leidžiuosi itin technišku akmenuotu TDS jovalu. Nežinau, kaip susirinkti save į vieną gabalą. Aš ir ten ir čia, ir čia ir ten. Ir eik tu n***.

Nežinau kaip bet žinau kad. Šis nuotykis kažką persuko mano viduje. Kažkuri mano dalis dar yra toje trasoje, gal ten ir liks. Laikas patieks atsakymus ir tikimai mažiau dramos.

Antroji naktis. Dangus giedras. Pilnutėlis mėnuliukas, toks blynas pusė dagaus. Idant žibintas, asmeninis trasos šviesulys.

Ale taip užstaugsiu, kad niekas neišgirs.

Ši kelionė prasidėjo prieš daugiau nei metus gavus UTMB 100k indeksą Innsbruko varžybose, nes tai sąlyga registruotis į TDS. Tuomet net negalvojau apie tai. Austrijoje buvo pirmos varžybos kalnuose, pirma pažintis 80km trasoje. Antros gavosi TDS 156km trasoje.

Pati pradžia tai jau kaip nebus energinga, visi kopia kaip pašėlę. Nėra tekę dalyvauti tokiomis oro sąlygomis, matau kaip žmonės stoja ir išsipakuoja.

UTMB varžybos (2018 m.) / AP nuotr.

Sąlygos tokios kad dukart pakeista trasa su pailginimu apie 7km ir nukeltas startas 40 minučių, pašaldant susirinkusiuosius pastovėt prie starto.

Dar kylam, jaučiu kad šalta ir nešiltės, stoju ir aš, antkelnės, rankovės ir pirštinės. Vėliau trasoje nusi/apsi renginėt tenka prieš ir po kiekvieno kalno daugybę kartų, nes arba hipotermija, arba perkaitimas.

Varžybos šaltu oru man? Aš hipotermiją galiu pasigauti atsidaręs šaldytuvą. Nors šiaip šaltį mėgstu bet jis manęs – ne.

Viršuje nelaimėlius šildo spec. akvariume su gelbėjimosi apsiaustais.

Rūkas, sniegas, šaltas pūgos vėjas, avių varpeliai ir tie vilnos kamuoliai ramiai skabo, kažką randa ant tos šaltos žemės. Matomumas du trys metrai.

Tešlynai. Laukuose, na mirkai kojas gal nukrenti, jeigu mažiau pasisekė nukrenti taip, kad išsitešlini tiek, jog nebepasiimsi net maisto iš kuprinės, nes rankos viską ištešlins, ką palies.

Dar yra įdomesni tešlynai prie skardžių, kur vienas slystelėjimas ir garmėsi kažkur toli toli...

Slysteliu, kažkaip korpusas pasisuka 90 laipsnių ir visu ūgiu minkštai įsėdu sugulu į rudą marmalynę. Guliu. Skardis toli – ok. Nieko neskauda – ok. Atsikeliu: nugara, užpakalis, kuprinė, rankos, lazdos – viskas apsivaflinę.

Akimirkos iš TDS bėgimo / Autoriaus nuotr.

Pasisekė kad maitinėlė ne ypač toli buvo. Nuėjau į WC apsiplauti rankų ir lazdų. Spaudimo nėra, vanduo tik kapsi, bet rankos ir lazdos švarios. Pavalgiau pagėriau, grįžtu į WC, nebeleidžia sako, nėra vandens. Geras „timingas“ pagalvojau ir išvykau.

Po finišo batai nuo sudžiūvusio purvo kaip metaliniai skląsčiai, vos lankstosi ir viską spaudžia, o miegamasis – vertikaliai 70 m pakilt į kalniuką dar... Sunaudoju kažkokias dar jėgas pasiimt „dropbagą“. Ir kažkaip namo.

Daug pykčio gale, ant tų visų aukštyn žemyn. O kas tave čia vertė atvažiuoti ir stoti prie starto linijos? Atsakymo nėra. Neklausinėk ir niekas nemeluos.

Mes tai darom nes kažkodėl. Nes norim patirti, būti dvejose vietose vienu metu, matyti gražius paveikslėlius.

Pusantro mėnesio iki varžybų nusirašo IT bandas. Skausmą permeta į kelius. Tai pačiu laiku. Ne ironiškai čia. Tik tuomet pradėjau rimtai daryti fizinį pasiruošimą. Padeda, bet kaip žinia nieko greitai nebūna. Kelis išbėgimus taip surakina kelį, kad net eiti nesigauna...

Tokio sudėtingumo trasos įveikimo bėgte iliuzijos neturėjau, todėl treniravau ir greitą ėjimą su 3kg papildomu svoriu. Ėjimas yra lėčiau už risnojimą, bet žymiai pigiau energijos sąnaudų ir streso visai grandinei atžvilgiu. Į finišą taip ir įėjau ~11:30/km tempu.

Koks šlykštus buvo „teiperis“. Iš esmės sirgau ir slydo stogelis. Dvi savaitės iki starto. Klaikus periodas.

Laikas miegoti, bet aš trasoje su gražiais paveikslėliais.