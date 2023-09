Į finalą iškopę serbai pergalę dedikavo inksto netekusiam žaidėjui, pralaimėję kanadiečiai atidavė pagarbą teisėjams

„Puiki pergalė, labai didžiuojuosi visai“, – sakė į finalą prasibrovusios Serbijos rinktinės treneris Svetislavas Pešičius.

Kanados komanda pusfinalyje stengėsi iš visų jėgų, tačiau jiems teko 86:95 (15:23, 24:29, 24:23, 23:20) pripažinti serbų pranašumą.

„Man Kanada yra geriausia komanda gynyboje, bet mes ir ginantis nesame blogi. Man svarbiausia buvo prieš rungtynes paruošti planą, kaip atimti jų taškus greitame puolime. Tai buvo pagrindinis faktorius. Kitas dalykas, mes labai gerai ginėmės vienas prieš vieną. Ypač prieš Sh. Gilgeousą-Alexanderį, kuris yra vienas iš geriausių pasaulyje“, – spaudos konferencijos metu kalbėjo S. Pešičius.

Rungtynių pirmoje tempą nuolat diktavo Serbijos rinktinė, kuri antroje kėlinio metu susikrovė dviženklę persvarą. Serbai visiškai sustabdė Kanados lyderį Shai`ų Gilgeousą-Alexanderį ir pertrauką pasitiko pirmaudami 53:39.

