Buzelis solidžiai debiutavo su NBA G lygos komandos „Ignite“ marškinėliais

Pirmajam karjeros profesionaliam sezonui besiruošiantis 18-metis Matas Buzelis debiutavo su NBA G lygos komandos „Ignite“ marškinėliais ir draugiškose rungtynėse žaidė solidžiai.

„Ignite“ ekipa 124:105 (30:19, 30:31, 36:27, 28:28) palaužė Austalijos klubą Perto „Wildcats“.

M. Buzelis savo komandai pridėjo 16 taškų (6/12 met., 1/1 trit., 1/1 baud.), atkovojo 5 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

16 PTS ⚡️ 5 REB ⚡️ 7/13 FG



2024 NBA Draft prospect Matas Buzelis showed out in his Ignite debut at the G League Fall Invitational! @BuzelisMatas pic.twitter.com/Er1pP0FShR