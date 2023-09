Diskusijas dėl varžovų pasirinkimo Kuzminskas veja šalin: apie ką mes kalbame? Pralaimėti JAV?

„Kaip tik rinktinei blogai, taip man visada tenka komentuoti“ – juokaudamas prieš pokalbį su žurnalistais „Mall of Asia“ arenoje sakė Mindaugas Kuzminskas.

Šiandien vyriausio Lietuvos rinktinės žaidėjo veidą jau puošia kukli šypsena ir pralaimėjimas serbams po truputį lieka užmarštyje. O ir liūdėti nėra kada, nes pasaulio čempionate dar laukia dvejos rungtynės. Pirmosios jau šiandien, kai 15 val. 30 min. Lietuvos laiku Kazio Maksvyčio kariauna teks susigrumti su Kanadai pralaimėjusia Slovėnija.

„Visiems aišku, kad jau nelaimėsime nei medalių, nei olimpinių kelialapių. Kaip ir tos rungtynės apie nieką, bet pasikartosiu, matėte kiek sirgalių atvažiavo, jūsų pačiu kiek čia susirinko. Žmonės aukoja didelius pinigus, ima atostogas, atvažiuoja mūsų palaikyti, tai vien dėl jų, vien dėl geresnių emocijų Lietuvoje privalome kovoti.

Man asmeniškai yra didelis skirtumas, ar grįžti su trim pralaimėjimas iš eilės ir nuleista galva, ar išlikti garbingiems iki galo ir laimėti likusias dvejas rungtynes“, – po rytinės treniruotės rungtynių dieną kalbėjo M. Kuzminskas.

Lietuvos rinktinės žaidėjas taip pat dar papasakojo ir kaip atrodė rinktinės nuotaikos po pralaimėjimo Serbijai.

– Dar yra FIBA taškai, kurie gali nulemti lengvesnį kelią olimpinėje atrankoje. Ar tai yra rimta paskata stengtis žaisti čempionate iki pabaigos?

– Nežinau, mes matėme dažnai, kai tos grupės yra skirstomos ir tu iš žemesnės vietos teoriškai gali gauti geresnę grupę. Nesikoncentruojame į tai per daug, galbūt federacijai yra kažkokie pliusai, aš net nežinau. Tačiau dabar turime kovoti dėl sirgalių.

– Kokį vakar įspūdį paliko Slovėnijos rinktinė ir Lukos Dončičiaus emocijos?

– Aš manau, kad jis viską pats teisingai pasakė. Buvo truputį per daug emocijų. Vakar, manau, kad teisėjai apskritai griežtai baudė abi komandas, kas nėra iki galo įprasta tokios svarbos rungtynėse. Įdomu, kaip teisėjai reaguos šiandien. Slovėnija yra ta komanda, kuri ieško būdų, meta daugiausiai baudų metimų čempionate. Tačiau mes labiausiai žiūrime į save.

– Kaip atrodo vakaras ir kita diena po pralaimėjimo?

– Liūdna, visi be veidų vaikščiojo. Tokie pralaimėjimai taip lengvai nepasimiršta, kai viskas dėliojasi ir žaidėme gerai. Viskas mums buvo gerai sukritę, tik patys neatstovėjome.

– Ar kalbėjote tarpusavyje su žaidėjais? Gal turėjote kažkokią veiklą visi kartu?

– Vakar treneriai nusprendė nedaryti treniruotės salėje, kas manau, kad buvo geras sprendimas. Truputį galėjome pailsėti nuo krepšinio, turėjome bendrą vakarienę kartu, išvažiavome, prasiblaškėme ir tiek.

– Ar tai, kad grįžus iš karto prasidės sezonas, yra pliusas?

– Iš psichologinės pusės turbūt gerai, kad eini, žaidi, kitas etapas. Visi žino, kad kai yra tokie momentai, tai geriau būti užimtam. Tačiau fizinis nuovargis nėra mažas, čia žaidžiame kas antrą dieną. Žiūrint į kitus metus, tai iš karto po sezono bus olimpinė atranka, jeigu patenki, tai tada olimpinės žaidynės. Po to vėl sezonas. Tas krūvis yra didelis, bet patys pasirinkome tokią profesiją.

– Matėme iš socialinių tinklų, kad apsilankėte garsiausioje Manilos krepšinio aikštelėje. Kaip sekėsi?

– Labai įdomu. Atvyko ir to kvartalo, miesto dalies vadovai, turėjome apsaugą. Visur apėjome, apvaikščiojome, užlipome ant stogo. Pamatėme, kaip vietiniai gyvena. Labai labai įdomu, įspūdinga vieta. Vėl gi smagu, kad nesėdėjome viešbutyje ir buvo proga prasivedinti galvą. Jeigu, kas dar nebuvote, apsilankykite, tikrai labai įdomu.

– Kas jūsų nuomone yra favoritai laimėti titulą?

– Manyčiau, kad JAV. Greičiausiai. Be abejo, italai tikrai žaidė prastai, bet amerikiečiai po rungtynių su mumis įjungė kitą bėgį. Padarėme sau meškos paslaugą ir gerą darbą jiems.

– Ką manote apie JAV atstovų replikas, kad lietuvius nubaudė krepšinio dievai dėl tų kepurėlių ir rodomo liežuvio?

– Negaliu konkrečiai kalbėti dėl tų kepurėlių ir liežuvio, bet nesu tokių dalykų šalininkas. Nelabai per karjerą kažką panašaus esu daręs, nes dažnai atsisuka prieš tave. Tačiau nekalbame apie Vaido Kariniausko kepurėles, ten daugiau pritrauktas reikalas buvo.

