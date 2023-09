Prieš Lietuvos ir Latvijos krepšinio rinktines kepurę nukėlęs Šeškus: žmonės tiesiog mėgavosi krepšiniu

Dvi Baltijos šalys – Lietuva ir Latvija – pasaulio krepšinio čempionate pavergė sirgalių širdis ir leido grožėtis akiai patraukliu bei pergalingu krepšiniu. Vis dėlto, kaimynų pasaka baigėsi ketvirtfinalio etape, kurio barjero trečiadienį neįveikė ir Latvijos krepšininkai.

Luco Banchi treniruojama komanda žūtbūtiniame ir itin atkakliame mūšyje rezultatu 79:81 (16:13, 18:23, 26:25, 20:19) nusileido Vokietijos rinktinei ir dabar kovos tik dėl 5-8 vietų. Toks pat likimas laukia ir lietuvių, kurie antradienį ketvirtfinalyje nepasipriešino Serbijos galybei (68:87).

Nepaisant lietuvių ir latvių iškritimo iš kovos dėl medalių, Jonavos „CBet“ ekipos vyriausiasis treneris Virginijus Šeškus pabrėžia, kad Baltijos šalių pasirodymas pasaulio pirmenybėse buvo neįtikėtinai gražus.

„Man Latvija ir Lietuva, išskyrus tas paskutines rungtynes su serbais, žaidė bene geriausią ir akiai patraukliausią krepšinį čempionate. Abiem šalims čempionatas buvo itin geras. Mes turėjome be galo geras penkerias rungtynes. Jas žiūrėdami žmonės tiesiog mėgavosi krepšiniu“, – kalbėjo 56-erių strategas.

Virginijus Šeškus / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Paklaustas, kokį įspūdį paliko istorinė Latvijos kelionė, V. Šeškus negailėjo gražių žodžių ir pabrėžė, kad latviai atliko nepakartojamą darbą ir kūrė fantastiško grožio žaidimą.

„Čempionate tikriausiai visus labiausiai nustebino Artūras Žagaras. Manau, kad po šių pirmenybių jis jau yra Eurolygos komandos vertas žaidėjas. Žiauriai gerai žaidė. Apskritai, visa ta Latvijos komanda pasižymėjo geru pataikymu, puikiais perdavimais. Šiame čempionate jiems viskas labai gerai pasisekė. Kaip aš mėgstu sakyti, krepšinyje ateina tas laikas, kuomet reikia pataikyti į tą skylę ir viskas.

Dabar yra daug žaidimo du prieš du, geros gynybos, puikios pagalbos, todėl rasti tą laisvą žmogų yra ne tai kad labai sudėtinga, bet tikrai sunku. Latviai parodė fantastišką kamuolio judėjimą, pataikymą, susižaidimą komandoje. Niekas čia netikėjo, kad jie gali taip toli ir taip gražiai nueiti. Aš manau, kad latviai šiame čempionate nustebino dar labiau nei lietuviai“, – kalbėjo V. Šeškus.

Latvijos krepšinio rinktinė / FIBA nuotr.

Dar prieš pat čempionato startą Kazio Maksvyčio auklėtiniai draugiškame turnyre Taivane latvius sutriuškino net 93:69, todėl kaimynų pergalė prieš Prancūziją (88:86) dar pirmame etape tapo tikra sensacija. Vėliau buvo parklupdyta ir dabartinė pasaulio čempionė Ispanija (74:69), o galiausiai duris į ketvirtfinalį atvėrė pergalė prieš Braziliją (104:84). Reikia nepamiršti ir to, kad tai pirmos planetos krepšinio pirmenybės Latvijos rinktinei per visą istoriją.

V. Šeškus neslepia, kad prieš čempionatą netikėjo tokia Latvijos pasaka ir netgi galvojo, kad jiems nepavyks įveikti net pirmojo etapo barjero. Pasak jo, tai tik dar kartą parodo, koks nenuspėjamas ir gražus yra šis čempionatas Filipinuose.

„Ne, tai buvo netikėta. Buvau įsitikinęs, kad lietuviai pateks į ketvirtfinalį, bet lygiai taip pat buvau įsitikinęs, kad Latvija neįveiks ir pirmojo grupės etapo. Visgi čempionate pamatėme visai kitokį Latvijos rinktinės žaidimą, kuris buvo nuostabus. Atrodo krepšininkai žaidžia ne stipriausiose lygose, tačiau rinktinėje viskas buvo aukščiausio lygio. Fantastika.

Apskritai, tai labai nenuspėjamas čempionatas. Jeigu latviai šiandien dar būtų tą vieną metimą mačo pabaigoje pataikę, tai būtų nunešę ir Vokietiją. Vis dėlto, kad ir kaip ten bebūtų – tai nuostabus rezultatas. Latviai namo gali važiuoti aukštai iškėlę galvas“, – dėstė Jonavos klubo strategas.

Latvijos krepšinio rinktinė / FIBA nuotr.

Prieš pirmenybių startą tiek L. Banchi, tiek K. Maksvyčio treniruojamos rinktinės nebuvo laikomos favoritėmis ir tomis, kurios galėtų mesti iššūkį lyderiams, tačiau netikėta pirmenybių eiga ir vienos geros rungtynės po kitų parodė visai ką kitą. V. Šeškaus teigimu, maži lūkesčiai kartais išeina į naudą, nes tuomet krepšininkai nejaučia spaudimo ir labiau mėgaujasi krepšinio laisve.

„Manau, kad tada komanda į čempionatą vyksta labiau atsipalaidavusi, ramesnė, be spaudimo, nes niekas nekelia tokių lūkesčių, nesitiki rezultatų. Tada atsiranda noras kažką įrodyti, paneigti prognozes. Nepaisant to, reikia nulenkti galvas prieš trenerius, kurie turi sulipdyti žaidėjus, sukurti komandos žaidimą. Kartais krepšininkas vienoje komandoje žaidžia gerai, o nuėjęs pas kitą trenerį visai nežaidžia. Manau, kad čia viskas yra susiję. Tiek lietuviai, tiek latviai važiavo be jokios įtampos ir žaidė gražų, laisvą, akiai patrauklų krepšinį“, – pabrėžė V. Šeškus.

Jonas Valančiūnas / FIBA nuotr.

Abi Baltijos šalių atstovės čempionate turėjo savų nuostolių. Lietuvos rinktinėje nežaidė Domantas Sabonis, Arnas Butkevičius, Lukas Lekavičius ir kiti aukščiausio kalibro žaidėjai, o Latvija vertėsi be ryškiausios žvaigždės Kristapo Porzingio, prie kurio čempionato eigoje prisijungė ir Dairis Bertanis.

Vis dėlto, pasak V. Šeškaus, dabar kyla klausimas, ar lyderių buvimas rinktinėse būtų leidęs demonstruoti dar geresnį žaidimą, kuris jau ir taip buvo aukščiausios klasės.

„Latviai yra daugiau tokie nenuspėjami, bet, žinoma, turi tų gerų žaidėjų. Dabar toks vienas įdomus klausimas kyla – kaip viskas būtų atrodę, jeigu būtų žaidęs Kristapas Porzingis. Jis tikriausiai būtų dar labiau sustiprinęs komandą. Visgi iš kitos pusės, kai komanda taip nuostabiai žaidžia čempionate, ar išvis būtų galima žaisti dar geriau? Negi žaidžiant Porzingiui Latvijos rinktinė būtų demonstravusi dar gražesnį krepšinį? Kartais pagalvoju, kad galbūt tada būtų buvę ir blogesni rezultatai“, – sako 56-erių krepšinio treneris.

Tuo metu kalbėdamas apie Lietuvos rinktinės situaciją jis išskyrė taip pat įdomią detalę. Nors pirmenybėse Lietuvai ir neatstovavo gausus būrys geriausių krepšininkų, tačiau komandos žaidimas atrodė itin kokybiškai. V. Šeškus kelia klausimą, ką tokiu atveju turėtų daryti rinktinės treneriai kituose turnyruose – vėl burti tą pačią sudėtį, ar visgi kitą kartą vietas atiduoti žaidėjams, kurių nebuvo Filipinuose.

Jonas Valančiūnas / FIBA nuotr.

„Po šio čempionato, kuomet vyks olimpinių žaidynių atranka, kiti turnyrai, bus labai įdomu, kaip treneriai rinksis žaidėjus. Juk turim Lekavičių, Butkevičių, Ulanovą, Sabonį, Giedraitį ir kitus. Taip, iš šios Lietuvos rinktinės galbūt galima išimti vieną ar du žaidėjus, bet ne penkis, kai buvo toks gražus žaidimas. Treneriams tai tikriausiai bus sunki užduotis“, – mąstė jis.

Po Lietuvos rinktinės pralaimėjimo Serbijos krepšininkams socialiniuose tinkluose ilgai nerimo kalbos, kad mūsiškiai visgi specialiai turėjo pralaimėti JAV žvaigždynui, jog ketvirtfinalyje susitiktų su potencialiai silpnesne Italijos rinktine. Kalbų būta daug, klausimų taip pat kelta nemažai, tačiau V. Šeškus teigia, kad į šį klausimą atsakymo taip ir nerasime, nes jis pernelyg sunkus.

„Čia toks klausimas, kuris ir lieka be atsakymo. Na įsivaizduokime – juk ne kiekvieną dieną laimi prieš JAV. Tai nėra eilinis, kasdienis, įprastas atvejis. Šneku ir galvoju, kad jeigu būčiau treneris, tai pasąmonėje tikrai galvočiau, kad Italija būtu geresnis varžovas, bet ar aš uždrausčiau krepšininkams žaisti tą gerą ir gražų žaidimą – ne.

Virginijus Šeškus / I. Gelūno/BNS nuotr.

Aš tikrai linkėjau, kad lietuviai susitiktų su italais ir manau, kad prieš juos mes tikrai būtume laimėję. Išėjo taip, kaip išėjo, o prieš serbus mes tiesiog sužaidėme blogiausią čempionato mačą.

Jeigu tu pradėsi specialiai atiduoti rungtynes, tai gali lengvai išsimušti iš ritmo, o vėliau vėl susikaupti, nuteikti žaidėjus kovai yra tikrai sunku. Žinoma, kad būtų buvę geriau žaisti su Italija, bet ar kitaip galėjome daryti – nežinau. Labai sunkus klausimas“, – kalbėjo V. Šeškus.

Iki krepšinio šventės pabaigos lieka visai nedaug, o nauji pasaulio čempionai paaiškės jau sekmadienį. Jonavos klubo treneris spėja, kad taurę į viršų po pertraukos vėl kels amerikiečiai.

„Manau, kad amerikiečiai. Jie vis tiek tokie fiziški, sunku žaisti jų tempu. Faina būtų, kad čempionė JAV, bet pralaimėjusi Lietuvai (juokiasi)“, – apibendrino V. Šeškus.