Kiūti, kiūti mažais žingsneliais ir ultramaratonas Andoros kalnuose įveiktas

Portalas LRT.lt tęsia rubriką apie bekelės (trail) bėgimo varžybose visame pasaulyje patiriamus lietuvių nuotykius. Lietuvoje vis labiau augant ne tik įprasto, bet ir bekelės bėgimo bendruomenei vis daugiau mūsiškių dalyvauja įvairiose varžybose, o jų įspūdžiai dažnai lieka tik asmeninėse socialinių tinklų paskyrose.

Portale LRT.lt lietuvių įspūdžius iš įvairių varžybų rasite po žyma „Lietuvos trail bendruomenė“.

Šį kartą publikuojame Giedrės Gadeikienės įspūdžius iš Andoroje šią vasarą vykusių UTMB serijos „Trail 100 Andorra" varžybų. Tai jau trečiasis šių varžybų bėgimo aprašymas mūsų protale.

Trasos schema / Organizatorių nuotr.

Dar praeitų metų vasarą Asta pakvietė jungtis į kompaniją ir leistis į šį nuotykį. Į šiuos reikalus daug nesvarstau, nes net neabejoju, jog bus tikrai faina. Niekad nekeliaučiau į jokias tolimas varžybas viena, man žūtbūt reikalinga patrakusių žmonių kompaniją. Net būna smalsu, su kuo teks per kelionę susipažinti ir kokias neramias sielas sutikti.

Tas noras pažinti pasaulį, pasimatuoti galimybių ribas, nuotykių troškimas jungia, rodos, visiškai skirtingas asmenybes, bet tuo pačiu ir suartina. Nenorėčiau tiesiog finišuoti, pasiimti medalį ir ramiai eiti miegoti. O kur emocijų pasidalinimas, aptarimas? O kaip tau? O tau? O man buvo..., o tada, va tam kilometre, ką valgei? Kiek geliukų turėjai? Skrandžiui viskas tvarkoj ir t.t. Tie pasakojimai liejasi per kraštus iki kol išsiskiriam ir apsikabinam oro uoste. Mūsų bendruomeniškumas man yra be galo svarbi varžybų dalis.

Pasiruošimas buvo labai kalvotas, tai aš bėgu, tai stabdau, tai gydausi, tai vėl bėgu. Tas startas vėl buvo pakibęs per Marytės plauką. Net neabejoju, jog daug kam kils mintis, o ir pastabų gaunu, jog pasižiūrėčiau į pasą, užuot eikvojus organizmą. Bet užmetu aš tą akį ten ir ką? Matau gražią skaičių kombinaciją, tik tiek, ir akis veizolinančias į mane su klausimu: ką? Kas nepatinka? Man eit agurkų vakuot? Nu nevakuosiu dar ir pomidorų negenėsiu, trauk mane velniai, kol siela dainuoja, tol aš nenurimsiu. Nu ok, negalėsiu aš bėgt, tai eisiu ledo rutulio žaist ar dar kokį „biesą“ sugalvosiu, tik nesakykit man daugiau „ar aš negaliu kaip visi žmonės“. Atsakau – NEGALIU.

Giedrė Gadeikienė ultramaratone Andoroje / Autorės nuotr.

2 paras iki starto buvau pikta kaip širšė, ne pakankamai miegojusi ir valgiusi ir visiškai nepailsėjusi. Sunkiai kilau tą starto rytą. Tik prašmėžavo sapno nuotrupos, jog su Žaneta murdomės kažkokiose molinose varžybose...

Varžybų organizatorių autobusu atriedame iki gražaus kalnų miestelio Ordino. Žaneta bando gerti kavą, tylim, nesikalbam, nervas ima, jaudulys, nežinia. Atsistojam starte visiškai gale, pačioj „galiorkoj“, kas reiškia mažiausiai +30 min prie finišo laiko, nes bus grūstis, apie valandą kol prasiskirstys siaurame takelyje visi.

Vienodai. Mintyse meldžiausi, jog nesubirčiau ir tiek. Nebuvau nusistačiusi jokio tikslo, meluoju, tikslas buvo – finišuoti oriai, laiku, dvejomis kojomis ir iškelta galva. Diena nusimatė būt karšta, tokia ir buvo, +30C. Tas karštis atiminėjo jėgas totaliai.

Savanoris pirmoje maitinėlėje taip nuotaiką pakėlė ištardamas aiškiai ir rišliai LIE-TU-VA, pažinęs mūsų inicialus ir patardamas prisipilti daug vandens, nes bus labai karšta ir daug lipimo. Daug lipimo, daug, daug lipimo, daugiausiai lipimo, kiek esu lipusi. Kiūti, kiūti už kojos, kiūti, kiūti mažais žingsniukais, niekur nepaskubėsi.

Nors su Žaneta nesitarėm iš anksto ir niekad nesam taip darę, šįsyk visas varžybas prabėgom kartu: tai viena, tai kita pirma, tai viena motyvuoja, tai – kita. Ir tas mūsų neplanuotas duetas man be galo padėjo. Tos dvylika valandų visiškai neprailgo, ištirpo mums pasitariant, palaikant, pasifotografuojant. Mums morališkai buvo lengviau, mes netaikom į pirmą šimtuką, nei į antrą, neturim užsibrėžto limito, pasižiūrim, jog bėgam su rezervu į maitinėles ir ramu.

Giedrė Gadeikienė ultramaratone Andoroje / Autorės nuotr.

Tie 30km buvo patys sunkiausi, vidurdienis, patenki į slėnius, kur anei debesėlio, tik saulė. Ir tas kopimas išvien... Gelbėjo kalnų šaltinėliai karts nuo karto pasirodantys kelyje: prausėmės, gaivinomės. Nors lengva nebuvo, bet buvo beprotiška gražu, nepakartojami vaizdai, akys gėrė vaizdus, perteikti to nuotraukose neįmanoma. Labai graži trasa.

Tarpais net pagalvoji, jog Lietuvos pievomis ar miškais rideniesi. Pasiekus virš ribą virš 30 km iškart pasidarė lengviau, prasidėjo nusileidimas, nors nebuvo galima pasileisti sparnų, nes vis tiek reikėjo žiūrėti, kur kojas statyt, bet jau buvo galima bėgti! Taip ir bėgom abi – ramiai, užtikrintai į priekį.

Susigalvojom dar pažaisti, „šliaužikus“ susirinkti, tai tik viena kitai, „Imam? Imam!“ Ir tik „sorry, sorry“. Tai vieną, tai kitą, tai vieną aplenkdamos, taip nemažai „šliaužikų“ susirinkdamos, mes tik nosis užriečiam, kai vyrukai į šoną traukiasi ir dar paploja. Nu ne visai dar mudvi klipatos, turim smarvės.

Ir taip, nuo paskutinės maitinėlės tie likę 4 km labai toli, labai, labai toli, suki ratus, jau ir garsas girdisi, o to finišo kaip nėra, taip nėra. Žanetai antras varikliukas įsijungė, ta tik „varom, varom“, o aš tik kiūst, kiūst neatsilikdama...

Giedrė Gadeikienė ultramaratone Andoroje / Autorės nuotr.

Mėlynuoja, jau juostos, ir dar garsą girdžiu: „Žaneta, Giedre!!!“ rėkia mūsų merginos... Yra. Finito. Apkabinu Žanetą ir bliaunu pasikūkčiodama... Ačiū, draugyt, už tą kelionę, ne veltui tave sapnavau.

Galėčiau rašyti: NEVER AGAIN ir meluočiau sau, o mintys jau kuždu WHEN NEXT?

Net nežinau kaip tai apjungti ir pavadinti? Liga? Priklausomybė? Ribų pasimatavimas? Azartas? Savęs pažinimas? Nuotykių ieškojimas? Visko po truputį ir dar daugiau.

Didelis dėkui saviems Kauno karifanams: jų vadui Marijui bei visiems vyručiams Robertui, Pauliui, Algirdui, Tomui ir t.t. padėjusiems man morališkai atidirbt visus savaitgalio ilgabėgius, be jūsų, vyručiai, dvigubai būč suvargus. Ačiū tau, Tomai, už programą bei rūpestį, už palaikymą, pati aš nei pro kur nepasiruoščiau, mane labai motyvuoja, kai reikia atsiskaityti treneriui, nėr kaip nušapti.

O dabar ką? Praeinu technikinę ir what next?