Lietuvių pasirodymą Filpinuose įvertinęs Balčiūnas – apie pasaulio čempionatą Lietuvoje, latvių pavyzdį ir dešimtmečio pergalę

Pasaulio krepšinio čempionate tarp aštuonių geriausių komandų patekusi Lietuvos rinktinė liko be tiesioginio kelialapio į olimpines žaidynes, o jį teks medžioti per papildomą atrankos turnyrą. 2021 metais toks turnyras buvo rengiamas ir Lietuvoje, bet tą kartą namų sienos sėkmės neatnešė. Karti patirtis Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) vadovus privertė laužyti galvas, ar vėl bandyti atranką rengti Lietuvoje, ar vykti žaisti į svečius.

Su LRT komanda Filipinuose bendravęs LKF generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas atskleidė, kad daug prasmės vėl rengti atranką Lietuvoje nemato. Juolab kad ir kaina tokio turnyro – 4 milijonai eurų.

„Jeigu matytume, kad organizatoriai dažniausiai laimi, tikrai dėtume didžiules pastangas. Dabar matome, kad labai retai organizatoriai pasinaudoja ta šeimininko teise ir laimi. Daug prasmės tame nematome“, – patikino vienas iš LKF vadovų.

Interviu trumpai LKF generalinis sekretorius Lietuvos rinktinės pasirodymą vertina teigiamai ir teigia, kad uždaviniai buvo pasiekti.

Dėl kitų metų olimpinio atrankos turnyro rengimo Lietuvoje yra smarkiai abejojama.

Pasak M. Balčiūno, norint surengti olimpinį atrankos turnyrą, reikėtų 4 milijonų eurų.

M. Balčiūnas yra įsitikinęs, kad dabartinė Lietuvos rinktinė varžysis 2024 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse.

2021 metais Lietuvai kelią į Tokiją pastojo Lukos Dončičiaus tempiama Slovėnijos rinktinė. Pralaimėjimą atrankos finale patyrusi Lietuva pirmą kartą liko be olimpinių žaidynių. Tačiau dabar M. Balčiūnas neabejoja, kad Kazio Maksvyčio vedama rinktinė kitais metais turės itin gerus šansus vėl žaisti olimpinėse žaidynėse.

M. Balčiūnas LRT TELEVIZIJAI ir portalui LRT.lt plačiau pakomentavo ir apie rinktinės pasirodymą Filipinuose, ir apie galimybes pasaulio čempionatą kada nors išvysti Lietuvoje.

Mindaugas Balčiūnas / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

– Kaip jūs vertinate Lietuvos krepšinio rinktinės pasirodymą Filipinuose?

– Bendrai vertinant tikrai ir Lietuva, ir Lietuvos krepšinis buvo ir yra atstovaujamas labai solidžiai ir garbingai. Aišku, lūkesčiai buvo labai jau fantastiniai. Jeigu patys amerikiečiai Lietuvą įvardijo kaip čempionato favoritę, o prisiminus pradžią, kai tik formavome komandą ir čia atvažiavome, tai nebuvo tokių didelių lūkesčių.

Aišku, sportas yra sportas, pralaimėjome ketvirtfinalyje. Nieko čia nepadarysi, bet pats rezultatas, dabar jau galima pasakyti, kad yra tikrai neblogas. Daugelis komandų svajoja būti aštuntuke. Mums tai yra, sakyčiau, tai, į ką orientavomės, tokie ir buvo uždaviniai. Suprantame, kad grupės ir vėlesni etapai yra kelių rungtynių galimybė, o ketvirtfinalyje yra vienų rungtynių dalykas. Taip, nebuvome geriausios formos. Aišku, treneriai atsakys, kodėl, bet tikrai liūdėti nėra dėl ko.

Aišku, olimpinės žaidynės ir finalinis ketvertas yra patys aukščiausi pasiekimai. Šiais metais to neturime, bet bendrai žiūrint į pastarųjų metų tendencijas, jos rodo, kad rinktinės žaidimas gerėja. Mes lygiai varžomės su geriausiomis pasaulio komandomis ir pernai, ir šiemet. Tai džiugina. Turime puikų trenerių štabą, visą rinktinės personalą, motyvuotus žaidėjus, tie, kurie atvažiavo. Aš sakyčiau, kad tikrai pozityvus kontekstas.

– Kaip jums tie pasvarstymai, kad gal nereikėjo prieš JAV laimėti, gal būtume silpnesnius varžovus gavę?

– Sportas yra toks, kad ateini dėl pergalės į kiekvienas rungtynes. Aš manau, kad jeigu mes galime įveikti amerikiečius, mes turėtume didžiuotis tuo, o ne ieškoti pralaimėjimo specialiai. Džiaugiuosi, kad įveikėme amerikiečius. Taip Lietuvos vardas nuskamba tik kartą per 10 metų ir net rečiau. Yra kuo didžiuotis, yra kam dėkoti ir tuo džiaugiamės.

– Ar džiugu dėl Latvijos patekimo į stipriausiųjų aštuntuką? Gal jau teko pasikalbėti ir su jų federacijos atstovais?

– Daug bendraujame ir čia, ir Taipėjuje. Džiugu už latvius. Vėlgi ne pagrindinės sudėties, galima taip sakyti, su daug nuostolių pasiekti pasaulio čempionato aštuntuką yra didžiulis pasiekimas. Latviams to labai reikia. Latvijoje vyksta kova tarp sporto šakų – futbolas, ledo ritulys, krepšinis. Ši pergalė jiems atveria labai daug perspektyvų. Žinant, kad 2025 metais bus Europos čempionatas Latvijoje. Labai džiugu už juos. Jie džiaugiasi už mus, taip, kad daug laimės.

– Ar galima tikėtis, kad ir vėl surengsime olimpinį atrankos turnyrą?

– Racionaliai mąstant, sudėtinga vėl turėti tokį turnyrą Lietuvoje. Nėra jokių garantijų, kad mes patektume, ir dažniausiai šeimininkai nepatenka, nes vietinis lūkestis būna labai didelis. Retai kada tas padeda. Plius finansiniai įsipareigojimai yra labai aukšti. Jeigu taip žiūrėsime, tai prieš ketverius metus daug prisidėjo Lietuvos olimpinis komitetas, dabar jau kitokia situacija ir pas juos.

Matysime, svarstysime, bet kol kas nėra konkrečių sprendimų – nei taip, nei ne, bet didelės motyvacijos tam nėra. Šnekėjomės su institucijomis, kurios tam skiria pinigus. Kartais geriau išvažiuoti, ypač, jei Europoje tai būtų, atskiras procesas ir sirgaliams, ir visiems kitiems krepšinyje aplinkui esantiems. Matysime, kas bus kandidatai, ir tada spręsime, tačiau šiuo metu nei finansinių, nei kitokių sprendimų nėra.

– Priminkite, kiek kainuotų toks atrankos turnyras?

– Vien 3 milijonų eurų reikia organizavimo teisei, o dar milijonas pačiam organizavimui. Labai didelė kaina ir nežinau, ar verta. Jeigu matytume, kad organizatoriai dažniausiai laimi, tikrai dėtume didžiules pastangas. Dabar matome, kad labai retai organizatoriai pasinaudoja ta šeimininko teise ir laimi. Daug prasmės tame nematome.

Mindaugas Balčiūnas / LKF nuotr.

– Jūsų akimis, kiek vilčių dedate, kad ši rinktinė galiausiai žais 2024 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse?

– Labai daug vilčių. Aš esu tikras, kad rinktinė bus dar stipresnė. Na, pradėkime nuo motyvacijos. Dar neturime kelių labai motyvuotų žaidėjų. Rinktinė yra balansas tarp meistriškumo ir motyvacijos. Šiemet mums tikrai labai pavyko. Kitais metais jei dar prisidės Arnas Butkevičius, Domantas Sabonis. Galbūt dar keli pajėgūs žaidėjai ir rinktinė bus tik stipresnė. Nors ir šiemet jos pajėgumas buvo aukščiausio lygio.

– Kalbant apie dabartinę rinktinę ir lietuvių susitelkimą, sakoma, kad jau ilgą laiką nebuvo tokio jausmo. Kaip jums atrodo?

– Labai džiugu, nes tai ne vien sportinis procesas. Visa Lietuva gyveno pagrįsta tikra viltimi pasiekti aukščiausius apdovanojimus. Pats žaidimas džiugino ne tik Lietuvą, bet ir pasaulį. Labai ryškiai skambėjo Lietuvos vardas sportiniame ir bendrame kontekste.

Galime tik pasidžiaugti šiuo metu, kas vyksta Lietuvos krepšinyje. Taip, labai reikia medalių, nes sėkmė matuojama medaliais, bet objektyviai matome, kad esame netoli to. Buvimas tarp aštuonių geriausių, buvimas šalia ranka pasiekiamų medalių rodo, kad einame teisinga kryptimi. Konkurencija krepšinyje yra labai smarkiai išaugusi. Daug naujų šalių demonstruoja gerą krepšinį. Pavyzdžiui, Kanada. Tokiomis sąlygomis su tokia maža populiacija išlikti konkurencingiems pasaulinėje arenoje yra teisingas dalykas ir mes to siekiame. O medaliai, sportas, pergalės ir pralaimėjimai yra dalis to gyvenimo. Čia kol kas reikia sėkmės.

Lietuvos krepšinio rinktinė / FIBA nuotr.

– Užsiminėte apie 2025 metų Europos čempionatą Latvijoje, o kada tokio būtų galima tikėtis pas mus?

– Kiti vyrų krepšinio čempionatai, kurie dar yra neužimti, yra maždaug nuo 2030 metų, po Los Andželo olimpinių žaidynių. Pas mus, esu tikras, kad vyks 2027 metų Europos moterų krepšinio čempionatas. Moterų krepšinyje dabar reikia to postūmio ir progreso. Pradėsime nuo moterų, bet tikiuosi, kad po dešimtmečio ateis ir didieji krepšinio renginiai į Lietuvą.

– Latvijoje vyko Europos čempionatas ir 2015 metais, Suomijoje taip pat, dabar vėl pas suomius vyks. Estija irgi pretendavo 2022 metais turėti grupių etapą. Ar neatrodo, kad čia yra sritis, kur Lietuvai, kaip krepšinio šaliai, dar reikėtų pasitempti?

– Aišku, 2021 metais turėjome mes olimpinį atrankos turnyrą. Nepamirškime to, nes tai irgi yra pasaulinis renginys, tik ne tokio masto. Dabar jau kažką pakeisti yra sunku netgi dviem kadencijoms į priekį. Imame tą, kas įmanoma. Pradėjome nuo 2027 metų moterų Europos krepšinio čempionato. Pažiūrėsime dar dėl 2025 metų.

Dar Eurolygos finalo ketvertas buvo, tai sakyčiau, kad didieji krepšinio renginiai atkeliauja į Lietuvą. Gal norėtųsi dažniau, bet tai yra brangus malonumas. Lietuva su savo finansais ir resursais negali pasivaržyti su Kataru ar dar kažkuo. Adekvačiai tą vertiname. Vasaromis pavyksta atsivežti pasaulinio lygio rinktines, kaip prancūzus, ispanus. Taip, kad nesame nuskriausti tikrai.

– O ar matytumėte kada nors galimybę, kad ir kartu su kitomis Baltijos šalimis surengti pasaulio čempionatą?

– Vieną grupę imant, tai įmanoma organizacine prasme. Dėl finansinės pusės čia jau klausimas. Tai jau būtų virš 10 milijonų eurų. Nežinau, ar Lietuva tokius finansinius įsipareigojimus galėtų patempti. Kalbų su kaimynais yra, dabar ir dėl moterų tarėmės. Tie pokalbiai vyksta nuolatos, bet Europa į tokias investicijas žiūri žymiai racionaliau, nei, pavyzdžiui, Azija. Tiek finansine prasme, tiek ir emocine prasme jiems būna lengvesnis sprendimas. Varžytis pinigais kartais nėra prasmės ir galimybių.

– Panašu, kad ir FIBA mėgsta pasirinkti tokias kartais egzotiškesnes valstybes, naujas rinkas?

– Aš visai sveikinu tokius sprendimus. Mes vis tiek esame globalios krepšinio sistemos dalis. Kuo daugiau krepšinio šalių atsiras iš didžiųjų rinkų, tuo geriau visai sporto šakai. Kuo daugiau FIBA turės pinigų, tuo daugiau mes gausime. Aišku, visada norisi kur nors arčiau. Pernai Vokietijoje buvo Europos čempionatas, kur tūkstančiai lietuvių sirgalių susirinko. Smagu, bet reikia suprasti, kad tokie sprendimai yra žymiai globaliau vertinami.

– Ar teko pajausti, kad Filipinai yra krepšinio šalis?

– Labai puikūs įspūdžiai. Turime per dieną čia po kelis susitikimus, labai daug planų turime pačiuose Filipinuose, visoje Azijoje. Jie labai daug dėmesio rodo Lietuvai ir tai yra mūsų proga. Laukia trenerių mokymai, jaunimo programos, rinktinių susitikimai, nors čia jau sudėtingiau. Aišku, daug čia neatvažiuosime žaisti, gal nebent su ta rezervine rinktine. Žodžiu, yra daug minčių, puiki vieta. Žinau iš FIBA pusės, kad jie labai patenkinti Filipinais. Gal jie nėra labai disciplinuoti, bet mylintys krepšinį, turi daug noro. Čia vyksta puiki krepšinio šventė.