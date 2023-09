Iki galo su serbais kovojęs Sedekerskis: tikėjimas apleido, kai jau buvo virš 20 taškų

Tadas Sedekerskis darė viską, kad nepasikartotų istorija, kai būna įveikiama JAV rinktinė, tačiau liekama be medalių. Vis tik po itin skambios pergalės lietuvių nuotaikos subjuro pralaimėjus pasaulio čempionato ketvirtfinalyje.

Kazio Maksvyčio kariauna antradienį 68:87 (25:24, 13:25, 17:24, 13:14) turėjo pripažinti Serbijos krepšininkų pranašumą.

„Sunku, labai neblogai čempionate atrodėme. Dabar belieka tik spėlioti, kas būtų. Po dvikovos su JAV tikrai negaliu pasakyti, kad užmigome ant laurų ar neįvertinome varžovų. Žinojome serbų talentą, gal pritrūko patirties, gal pritrūko talento, nežinau“, – po rungtynių sakė Lietuvos rinktinės puolėjas.

T. Sedekerskis pirmoje rungtynių arė tiek gynyboje, tiek ir puolime. Nidiškis dar neįpusėjus rungtynėms savo sąskaitoje turėjo dviženklį taškų skaičių ir buvo atkovojęs 5 kamuolius. Nepaisant milžiniškų jo pastangų lietuviai pertrauką pasitiko atsilikdami dviženkliu skirtumu – 38:49.

Po pertraukos lietuviai pradėjo spurtu 5:0, tačiau labai greitai serbai į tai atsakė pranašumą padidindami iki 14 taškų – 62:48. Su lyg kiekvienu tokiu epizodu ugnelė lietuvių akyse vis blėso, o serbai, tarsi pajutę kraujo skonį, užtikrintai skynėsi kelią pusfinalio link.

Stebuklas neįvyko ir ketvirtajame kėlinyje. Tvirtai žaidimo kontrolę laikę serbai užtikrintai žengė į pusfinalį.

