Kariniausko manija memų pasaulyje – interneto kūrėjų išradingumas ir išaugęs susidomėjimas lietuviu

Vaidas Kariniauskas tapo tikru Lietuvos krepšinio herojumi pergalingose pasaulio čempionato rungtynėse su JAV. 15 taškų sumetęs gynėjas turbūt daugiau dėmesio sulaukė ne dėl puikaus žaidimo, o dėl JAV žvaigždei Austinui Reavesui parodyto liežuvio, o toks lietuvio išradingumas neprasprūdo pro akis ir internetinių memų kūrėjams.

„Nieko. Truputį pasakiau replikų. Aš su jo broliu esu žaidęs, tai jis man tą liepė padaryti. Po parodyto liežuvio jie supyko, užgauni ego jų. Aš mėgavausi krepšiniu, o jie mėgaujasi, kai mums įdeda per galvas“, – po rungtynių epizodą paaiškino V. Kariniauskas.

Praėjusio sezono pradžioje Vaidas kartu su A. reaveso broliu Spenceriu žaidė Vokietijos klube Bambergo „Brose“.

S. Reavesas po mačo rašė, kad norėtų pamatyti komandas dar kartą susitinkančias finale.

I need a rematch in the finals! Good win today for my boy V! USA gonna bounce back! https://t.co/XSh6zh42gF — Spencer Reaves (@SpencerReaves31) September 3, 2023

Internete jau sklinda juokingi paveikslėliai su V. Kariniausku, o ir pats lietuvis padeda memų kūrėjams. Po rungtynių Vaidas užfiksuotas rūbinėje su ant galvos uždėta JAV krepšinio kepurėle.

Vaidas Kariniauskas stole the W from Team USA and stole their hat 🥶



pic.twitter.com/DTKXHVYQOy — NBACentral (@TheDunkCentral) September 3, 2023

Po mačo lietuvis iš Alytaus palygintas ir su pačiu Stephenu Curry.

Oficiali FIBA pasaulio čempionato paskyra X tinkle dar rungtynių metu atnaujino geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkų penketą, į trečiąją vietą pastatydama būtent V. Kariniauską.

Updated 🇱🇹 all-time greatest players list:



1. Arvydas Sabonis

2. Sarunas Marciulionis

3. Vaidas Kariniauskas 🆕

4. Jonas Valanciunas

5. Sarunas Jasikevicius#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/bn8xTXoKq9 — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 3, 2023

Po Lietuvos rinktinės pergalės buvo greitai atsiminta ir neseniai pasaulio lengvosios atletikos čempionate išsakyta amerikiečio sprinterio Noah Lyleso mintis, kai jis pasijuokė iš NBA, kuri savo lygos čempionus tituluoja „pasaulio čempionais“. Ši N. Lyleso mintis buvo plačiai aptarinėjama ir pasaulio čempionate, ir tarp didžiausių NBA žvaigždžių.

Lithuanian brothers 😁😁❤️❤️🏀🇱🇹❤️🇱🇻 pic.twitter.com/x8pNuSYA61 — G I T A (@gituciitis_g) September 3, 2023

Iš amerikiečių rinktinės buvo juoktąsi ir kitaip.

Steve Kerr in the locker room after USA's loss to Lithuania... pic.twitter.com/aRQi9PfzwP — NBA Memes (@NBAMemes) September 4, 2023

Lietuvos politikos apžvalgininkas Linas Kojala rungtynių metu juokavo, kad JAV rimtai svarsto apie NATO V straispnio aktyvavimą.

Krepšinio agentas Tadas Bulotas, kuris atstovauja ir V. Kariniauską, visam pasauliui priminė, kad lietuvis iki rugsėjo 15 d. turi galiojančią 20 tūkst. eurų išpirką. Mažeikių „M Basket“ komanda šią vasarą įsigijo Lietuvos rinktinės gynėją.

FYI: VAIDAS KARINIAUSKAS has player option to terminate his current contract till September 15th for 20k Euros 😄 @BasketNews_com — Tadas Bulotas 🌻 (@BulotasTadas) September 3, 2023

Retas atvejis, bet net ir šalies prezidentas Gitanas Nausėda po mačo gyrė ne tik Lietuvos rinktinę, bet asmeniškai išskyrė ir V. Kariniauską.

Įdomu, kad interneto paieškų svetainėje „Google“ per pastarąją parą smarkiai išaugo užklausų skaičius su Vaido Kariniausko pavarde JAV teritorijoje.