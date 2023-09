„Formulės-1“ rekordą pagerinęs Verstappenas triumfavo 10-ą kartą iš eilės

„Formulės-1“ didžiosiose lenktynėse Monzoje (Italija) dar vieną pergalę iškovojo absoliutus sezono lyderis Maxas Verstappenas. Tai buvo jau 10-as triumfas iš eilės šį sezoną.

Lenktynininkas iš Nyderlandų tapo pirmuoju tai padariusiu sportininku, o prieš tai 9 pergalių iš eilės rekordas priklausė vokiečiui Sebastianui Vetteliui. Tokį rezultatą jis užfiksavo dar 2013 m.

TEN OUT OF TEN! @Max33Verstappen makes history at Monza by winning an incredible TENTH race in a row, a new F1 record!#ItalianGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/e6ktbYYMAb