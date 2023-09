Nausėda apie Lietuvos rinktinės pergalę prieš JAV: po tokių rungtynių norisi tik nusilenkti

Reaguodamas į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pergalę prieš Jungtinių Amerikos Valstijų krepšininkus, prezidentas Gitanas Nausėda savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašė, kad po tokios pergalės „norisi tik nusilenkti“.

„Po tokių rungtynių norisi tik nusilenkti. Nusilenkti žaidėjams, treneriams, visiems, kurie kuria Lietuvos krepšinio stebuklą. Ir, žinoma, VAIDUI KARINIAUSKUI!!!“ – rašė prezidentas.

Kosminį krepšinį pasaulio čempionate demonstruojanti Lietuvos vyrų rinktinė (5-0) sekmadienio popietę sugebėjo parblokšti NBA žvaigždžių pripildytą JAV komandą (4-1).

Kazio Maksvyčio kariauna į istorijos metraščius nugulsiančią pergalę šventė rezultatu 110:104 (31:12, 23:25, 17:28, 39:39).

Kadangi kitame mače Serbijos rinktinė palaužė Dominikos Respubliką, o tai leido jai užimti 2 vietą I grupėje, lietuviai ketvirtfinalyje susitiks būtent su serbais. Tuo metu amerikiečiai kausis su italais.

