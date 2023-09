Savo pavaduotoją gyręs Jokubaitis: visi ant suoliuko negalėjome patikėti, ką Vaidas išdarinėjo

Rokas Jokubaitis šį kartą nebuvo naudingiausias rungtynių žaidėjas, tačiau po JAV rinktinės lyderių priežiūrą pakliuvęs įžaidėjas vis tiek pelnė 9 taškus ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Maža to, Lietuvos rinktinė pasaulio čempionate Filipinuose pateikė nemenką sensaciją ir J grupės kovoje dėl pirmos vietos 110:104 (31:12, 23:25, 17:28, 39:39) nukalė JAV rinktinę.

Kazio Maksvyčio kariauna čempionate toliau žingsniuoja pergalingai, o štai Steve`o Kerro auklėtiniams tai buvo pirmoji nesėkmė. Ketvirtfinalyje dabar lietuviai susikaus su serbais, o amerikiečiams teko italų iššūkis.

Po rungtynių kalbėjęs R. Jokubaitis svarstė, kad džiūgauti nėra kada.

„Dar sunku suvokti, ką čia padarėme. Toks įdomus jausmas apžaisti JAV rinktinę. Nežinau, aš įsivaizduoju, kaip dabar visa Lietuva džiūgauja. Šeima kaip džiaugiasi, draugai visi, beveik 20 metų to nebuvo. Nugalėjome JAV ir kol kas esame dar nenugalėti šiame čempionate.

Bet, kaip sakant, toks ir džiaugsmas, laukia ketvirtfinalis. Žinojome, kad jau esame tarp aštuonių stipriausių. Ši dvikova buvo toks kaip pasibandymas jėgų. Prasideda dabar tikri išbandymai, laukia serbai ir reikia kuo greičiau pamiršti šitą pergalę“, – pasakojo Lietuvos rinktinės įžaidėjas.

R. Jokubaičio teigimu, pergalės pamatai buvo pakloti dar pirmajame kėlinyje.

– Kaip pavyko laimėti prieš JAV. Kokie tie pergalės akcentai?

– Pirmoje pusėje sukrito devyni tritaškiai, pradėjome pirmą kėlinį 31:12. Vis tiek tada lengviau žaisti, kai taip pradedi. Tikėjomės antroje pusėje, kad jie spaus, sutrikome. Tačiau atsilaikėme prieš jų spaudimą, likome ramūs. Aišku, jie įvedė savo spaudimą, yra aukščiausio lygio žaidėjai. Tose situacijose jie moka rizikuoti ties tai perimtais kamuoliais. Antra pusė buvo iššūkis prasikankinti, bet išlaikėme tą persvarą. Kai pirmą pusę taip pradedi, tai gali įveikti bet ką.

– Koks jausmas, kai po ilgosios pertraukos gintis prieš tave pastatė lyderį Anthony Edwardsą?

– įdomus jausmas, įdomus. Surakino kažkiek jis mane, bet turime daug žaidėjų gerų, kurie gali padėti. Mes taip komandiškai ir išsisprendėme tuos dalykus, kai A. Edwardsas gynė mane, bet silpnesnis žaidėjas liko ties kitu komandos draugu.

– Jūsų pavaduotojas Vaidas Kariniauskas užkūrė tikrą vakarėlį. Kaip atrodė jo žaidimas iš šono?

– Juokingai, visi ant suoliuko negalėjome patikėti, ką Vaidas išdarinėjo. Tikrai džiaugiuosi labai už jį. Taip išeiti ir sukontroliuoti komandą prieš JAV rinktinę. Ir tritaškius pataikė, ir dvitaškį su pražanga. Spėjo dar ir pasimaivyti. Tikrai džiaugiuosi už jį, reikėjo Vaidui tokių rungtynių. Tik geriausi žodžiai.

Vaidas Kariniauskas wearing a Team USA cap after serving them an L. 🧢🥶#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/esbKTv8NNG