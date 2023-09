Lietuvos barjero neperžengę graikai čempionatą baigė pralaimėjimu Juodkalnijai

Sekmadienį savo pasirodymą pasaulio krepšinio čempionate baigė Lietuvos rinktinei pralaimėjusi Graikija (2-3).

Ji kovoje dėl garbės rezultatu 69:73 (14:19, 16:17, 12:14, 27:23) nusileido Juodkalnijos krepšininkams (3-2).

One for a happier flight home.



Montenegro 🇲🇪 finish their #FIBAWC campaign victoriously, as they take down Greece!#FIBAWC x #WinForMontenegro