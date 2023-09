Braliukai ekstazėje – Braziliją sutriuškinę latviai iškopė į pasaulio čempionato ketvirtfinalį

Sekmadienį dar vieną pasakišką pasirodymą pasaulio krepšinio čempionate surengė Latvijos vyrų rinktinė, kuri debiutinėse pirmenybėse sugebėjo prasibrauti tarp 8 geriausių planetos komandų.

Lemiamame mače latviai rezultatu 104:84 (22:20, 23:22, 36:21, 23:21) sutriuškino Brazilijos rinktinę, o tai ir atvėrė duris į išsvajotą ketvirtfinalį.

Varžovus latviai palaužė dar trečiajame kėlinyje, kuriame sugebėjo pelnyti net 36 taškus. Tuo metu paskutinis ketvirtis tapo tik formalumu, o istorinę pergalę dar labiau papuošė daugiau nei 100 pelnytų taškų.

Primename, kad Latvijos krepšininkai šiame čempionate jau spėjo parblokšti Prancūziją ir Ispaniją, todėl ir ketvirtfinalio barjeras braliukams gali būti įveikiamas.

Latvijos krepšinio rinktinė jau pačioje mačo pradžioje šovė į priekį. Įpusėjus kėliniui, po Arturo Žagaro tritaškio, pirmenybių debiutantų pranašumas išaugo iki šešių taškų (9:3). Visgi gavę šaltą dušą brazilai nesutriko, po truputį bandė rasti savo žaidimą, kol galiausiai priartėjo prie savo varžovų ir netgi persvėrė rezultatą (20:19).

Galiausiai pirmąjį kėlinį sėkmingai uždarė Arturas Kurucas, kuris aidint sirenai pataikė tritaškį ir vėl sugrąžino Latviją į pirmaujančios komandos poziciją (22:20).

Nothing but NET! Arturs Kurucs with the wild shot for the #TissotBuzzerBeater to end the 1st quarter! 🚨#FIBAWC x #WinForLatvia 🇱🇻 pic.twitter.com/kbwqzx81xm