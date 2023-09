Nervų karą prieš Puerto Riką laimėję italai tapo potencialiais Lietuvos varžovais ketvirtfinalyje

Sekmadienį vietą pasaulio krepšinio čempionato ketvirtfinalyje užsitikrino Italijos nacionalinė rinktinė, kuri tapo potencialia Lietuvos varžove.

Žūtbūtiniame ir labai permainingame mače italai Puerto Riko komandą palaužė rezultatu 73:57 (25:15, 14:21, 12:11, 22:10).

Rungtynių pradžioje pirmuosius 4 taškus be atsako pelnė Puerto Riko krepšininkai, tačiau tada italai spurtavo 13:0 ir po Stefano Tonuto dvitaškio greitajame puolime Nelsonas Colonas buvo priverstas prašyti minutės pertraukėlės (13:4). Po jos Puerto Rikas kiek atsigavo puolime, o po netaiklaus Simone`o Fontecchio tritaškio ir dar vieno sėkmingo išpuolio atsilikimas sumažėjo iki penkių taškų (13:18).

