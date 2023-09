Namajunas nesėkmingai debiutavo naujoje svorio kategorijoje

Lietuvių kilmės kovotoja Rose Namajunas vėlų šeštadienio vakarą sugrįžo į UFC ringą, tačiau debiutas naujoje svorio kategorijoje apkarto. Paryžiuje vykusioje kovoje 30-metė turėjo pripažinti patyrusios prancūzės Manon Fiorot (33 m.) pranašumą.

Įtemptoje kovoje būtent Prancūzijos sportininkė turėjo iniciatyvą, kontroliavo ritmą, kol galiausiai vieningu arbitrų sprendimu (27-30, 28-29, 28-29) šventė pergalę.

Unanimous for @ManonFiorot_MMA! 👏



She takes your #UFCParis co-main over Rose Namajunas pic.twitter.com/8UQ0GQfZbw