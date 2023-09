„Formulės 1“ kvalifikacijoje triumfavo Verstappeną aplenkęs Sainzas

Šeštadienį Monzoje (Italija) įvyko „Formulės 1“ lenktynių kvalifikacija, kurioje triumfavo ne sezono lyderis Maxas Verstappenas, o „Ferrari“ atstovas Carlosas Sainzas.

„Ferrari“ komandai tai buvo trečia laimėta kvalifikacija šį sezoną. Antrą geriausią laiką užfiksavo būtent M. Verstappenas, o trečias liko kitas „Ferrari“ pilotas Charlesas Leclercas.

