Skrajojanti Mahučik toliau neįveikiama – kartojo sezono rekordą ir triumfavo „Deimantinės lygos“ etape

Šeštadienį Siameno mieste (Kinija) įvyko 12-asis lengvosios atletikos „Deimantinės lygos“ etapas, kuriame aukščiausią klasę dar sykį pademonstravo Ukrainos šuolininkė į aukštį Jaroslava Mahučik.

21-erių lengvaatletė dar rugpjūčio 27 d. Budapešte (Vengrija) pirmą kartą per savo karjerą tapo planetos čempione, o dabar jau vėl triukšmauja prestižinėse pasaulinio lygio varžybose.

Siamene ukrainietė ne tik iškovojo pirmąją vietą, bet ir pakartojo geriausią šio sezono rezultatą pasaulyje (2,02 m), kuris iki tol priklausė tik australei Nicolai Olyslagers.

J. Mahučik dar 1,95 m aukštyje suklydo du kartus, tačiau trečiuoju mėginimu visgi peršoko kartelę ir žengė tolyn. Šio aukščio jokia kita atletė taip ir neįveikė – Lia Apostolovski iš Slovėnijos liko antra (1,92 m, antru mėginimu), o australė Eleanora Patterson užėmė trečią vietą (1,92 m, trečiu mėginimu).

Viena sektoriuje likusi ukrainietė pirmuoju bandymu peršoko 1,98 m, o vėliau tą patį pakartojo ir 2,02 m aukštyje.

2.02m for Yaroslava Mahuchikh!



The reigning world and #DiamondLeague champion equals the world lead in the high jump.#XiamenDL 🇨🇳

📷 @matthewquine pic.twitter.com/zkbacrvAg8