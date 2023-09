Markkanenas vėl šėlo, o Suomija iškovojo vietą olimpinių žaidynių atrankoje

Suomijos krepšinio rinktinė (2-3) iškovojo antrą pergalę ir sėkmingai baigė savo žygį pasaulio krepšinio čempionate. Pergalė paskutiniame mače nulėmė tai, kad suomiai turės teisę kovoti Paryžiaus olimpinių žaidynių atrankos turnyre.

Lassi Tuovi auklėtiniai šeštadienį rezultatu 90:75 (13:17, 35:18, 19:27, 23:13) palaužė taip ir nelaimėjusią Venesuelos rinktinę (0-5).

Finland end their World Cup run with a W! 🙌 #FIBAWC x #WinForFinland 🇫🇮

Nors savo kelionę dėl aukščiausių pozicijų Suomija baigė jau anksčiau, šis mačas jai buvo svarbus. Iškovoję pergalę Europos atstovai užsitikrino vietą olimpinių žaidynių atrankos turnyre.

Nugalėtojų gretose ryškiausiai spindėjo pagrindinis komandos lyderis Lauri Markkanenas. NBA žaidėjas per 25 min. pelnė 32 taškus (6/7 dvit., 3/6 trit., 11/12 baud.), atkovojo 9 kamuolius ir surinko 33 naudingumo balus.

Lauri goes up for the slam! 💥#FIBAWC x #WinForFinland 🇫🇮 pic.twitter.com/Iz7NJgnu0N