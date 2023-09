Kerintis sugrįžimas: dviejų setų atsilikimą panaikinęs Džokovičius tęsia kovą „US Open“ turnyre

Serbijos tenisininkas Novakas Džokovičius (ATP-2) surengė dar vieną nuostabų šou. „US Open“ turnyre 36-erių serbas sugebėjo panaikinti dviejų setų atsilikimą ir iškovoti dar vieną pergalę.

Beveik keturias valandas trukusioje kovoje N. Džokovičius rezultatu 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3 palaužė savo tautietį Laslo Djere`ą (ATP-38) ir žengė į ketvirtąjį „US Open“ turnyro etapą.

THE COMEBACK IS COMPLETE ‼️



Novak Djokovic survives and advances. pic.twitter.com/WBtMxicpPU