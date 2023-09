Jokubaitis apie Graikijai atstovaujantį Walkupą: 0 procentų graiko

Lietuvos krepšinio rinktinė šiandien stos į kovą su Graikija dėl vietos pasaulio čempionato ketvirtfinalyje. Rokas Jokubaitis laukia akistatos su buvusiu komandos draugu Kauno „Žalgiryje“ Thomasu Walkupu, kuris tik šių metų metų balandį skubos tvarka gavo Graikijos pilietybę. Paklaustas, kiek T. Walkupe yra graiko R. Jokubaitis nusijuokė: „0 procentų“.

Graikija į antrą pasaulio čempionato etapą prasibrovė tik po atkaklios kovos 83:74 palaužusi Naująją Zelandiją. Šiose rungtynėse zelandai pirmavo 15 taškų skirtumu, bet graikai sugebėjo sugrįžti.

„Mane labiau nustebino, kaip antroje pusėje graikai grįžo. Reikia nekartoti to, ką zelandai darė – nestabdyti žaidimo ir neįklimpti į jų tą gynybinį krepšinį, žaisti laisvai. Antroje pusėje zelandai buvo visiškai be ugnelės ir variantų. To negalima leisti“, – pabrėžė R. Jokubaitis.

Lietuvos rinktinės įžaidėjas mano, kad Dimitrio Itoudžio vadovaujama Graikijos rinktinė turi pakankamai patirties aukščiausios svarbos rungtynėse: „Žinome, kad graikai moka tokiose rungtynėse žaisti. Tai gynybinė komanda, kuri turi patirties ir įvelia į tokį sunkų krepšinį. Pagrindinis uždavinys ir bus neįsivelti į jų lėtą, klampų žaidimą. Turime išlaikyti solidų žaidimą, kurį turime viso čempionato metu ir vengti klaidų, neleisti jiems bėgti į greitą puolimą.

D. Itoudis yra geras treneris ir bus paruošęs planą, kaip sustabdyti mūsų didesnius žaidėjus. Bus tikrai įdomu pamatyti, ką mes galime jiems pasiūlyti ir ką jie bus paruošę.“

Rokas Jokubaitis / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Lietuviai turėjo viena poilsio diena daugiau graikų. R. Jokubaitis mano, kad tai gali padėti: „Mes produktyviai išnaudojome jį. Šiek tiek pasištangavome, išvažiavome į miestą prasieiti, prasikvėpuoti. Poilsis niekada nepakenkia, atsistatėme ir galėsime šviežiai kovoti.“

R. Jokubaičio laukia asmeninė akistata su Th. Walkupu: „Visada būna įdomi dvikova. Vienas kitą labai gerai pažįstame, žinome vienas kito stiprybes. Visada smagu su juo susitikti aikštėje ir ne tik. Manau, kad bus arši kova ne tik tarp mūsų, bet ir tarp Lietuvos ir Graikijos. Tikimės gražaus krepšinio.“