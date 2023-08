„US Open“ turnyre – Zverevo ir Sinnerio pergalės, Murray savo pasirodymą baigė

Ketvirtadienį vakare Jungtinėse Amerikos Valstijose tęsėsi „US Open“ teniso turnyro kovos.

Vyrų vienetų turnyre užtikrintai pasirodė italas Jannikas Sinneris (ATP-6), per 2 val. nugalėjęs savo tautietį Lorenzo Sonego (ATP-39) – 6:4, 6:2, 6:4.

Taip pat pergalę antrajame turnyro rate šventė vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-12). Susitikęs su savo tautiečiu Danieliu Atmaieriu (ATP-53), A. Zverevas triumfavo 7:6(7:1), 3:6, 6:4, 6:3.

Iš turnyro jau pasitraukė britas Andy Murray (ATP-37). Jis 3:6, 4:6, 1:6 nusileido bulgarui Grigorui Dimitrovui (ATP-19).

G. Dimitrovo trečiajame rate laukia akistata su A. Zverevu.

