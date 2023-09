Naujus darbus sporto politikoje pradėjęs Jakštas apie siekį 2028 metais turėti 100 olimpiečių: tikriausiai nerealu

Gintautas Jakštas šią vasarą pradėjo eiti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vadovo pareigas. Viešojoje erdvėje naujasis ministras buvo pristatomas kaip švietimo ir mokslo sričių specialistas, tačiau, kaip interviu LRT.lt teigė pats, kalbant apie ŠMSM dažnai pamirštama raidė S – sporto sritis. Kokie tikslai yra neįgyvendinami, kodėl nereikėtų skubėti su sporto sektoriaus reformomis ir šalių agresorių sportininkų grįžimas į tarptautinę sporto erdvę – apie šiuos klausimus LRT.lt pasikalbėjo su naujuoju ministru.

Prieš tapdamas naujuoju švietimo, mokslo ir sporto ministru G. Jakštas jau dirbo ministerijoje – ėjo viceministro pareigas ir buvo atsakingas už studijas, mokslą bei technologijas. Ministras pripažino, kad sporto politikos tema jam prieš gaunant pasiūlymą tapti ministru nebuvo itin artima.

„Apšilau, kai buvau viceministru, politinėje komandoje, nesvarbu, kokios yra pareigybės, bet dirbama komandoje. Iki tol labiau dirbau su švietimu ir mokslu. Sportas visada buvo šalia, gal mažiausiai persipynęs. Sportas yra naujausia sritis ministerijoje, neretai ŠMSM vis dar vadinama švietimo, kartais paminimas ir mokslas, bet prisiminti, kad yra ir sportas – tai mažiausiai įgyvendinta sritis.

Pačiam su sporto politika dar mažai teko susidurti, tik dalyvaudavau bendruose susitikimuose, bet nebuvau aktyvus sporto politikos dalyvis. Sportą įdomu stebėti, bet jo politika yra nauja sritis. Kai gavau siūlymą, susitikau su sporto bendruomene aptarti, kokie jų lūkesčiai, kas patinka, o kas ne. Kartu nusprendžiau, kad reikėtų tam tikrų pokyčių ir komandoje“, – pokalbį pradėjo G. Jakštas.

Gintautas Jakštas / E. Blaževič / LRT nuotr.

Sporto ministras, paklaustas, kokia, jo nuomone, yra aukšto meistriškumo sporto situacija Lietuvoje, įvardijo pagrindinius dalykus – situacija „nėra nei gera, nei bloga“, egzistuoja įstatyminės bazės spragos ir reikalingas aiškesnis finansavimo modelis.

Beje, pradėjęs eiti pareigas ministerijoje G. Jakštas pertvarkė ir už sportą atsakingų asmenų komandą. Ministerijoje darbuotis pradėjo už sporto sritį atsakinga viceministrė Aistė Zedelytė-Kaminskė ir ministro patarėjas Justinas Kinderis.

Justinas Kinderis / E.Blaževič/LRT nuotr.

A. Zedelytės-Kaminskės užduotimis, kaip pasakojo G. Jakštas, taps reglamentavimo laukas, o J. Kinderis, kaip tituluotas sportininkas, akivaizdu, taps jungiančiąja dalimi tarp politikų ir sporto bendruomenės.

„Žiūrint į reglamentavimą, man atrodo, kad yra nemažai spragų. Nenuostabu, kad ir sporto įstatymas keičiamas į naują redakciją. Spragų yra nemažai. Dėl to ir komanda keičiasi į dvi kryptis: ateina viceministrė Aistė, kuri turi didelę patirtį reglamentavimo srityje, norime sutvarkyti ją, kad būtų aišku, kas ir kaip priimama. Mums svarbu, kad pokyčiai nebūtų vykdomi per olimpinį ciklą. Galime priimti sprendimus jiems nustatydami įsigaliojimo datą, kartu ir skirdami laiko pasiruošti pokyčiams, suteikdami aiškumo, kad kažkas nėra iki galo gerai. Suprantame, kad yra olimpinis ciklas, geriau neskubėti ir tinkamai viskam pasiruošti.

Kartu matome, kad padarytas didelis darbas skirstant lėšas. Jos seniau buvo skirstomos chaotiškai, dabar atsirado kriterijai, nors yra ką tobulinti. Gauname ir iš bendruomenės nuogąstavimų, kad kartais vertinamas laikotarpis, kuris jau yra prasidėjęs ar praėjęs. Kažką jau veikėme, o sužinome, kad reikėjo veikti pagal kitus kriterijus. Bendruomenė nori aiškumo, skaidrumo ir stabilumo. O mes norime padaryti, kad pokyčiai vyktų kas olimpinį ciklą, kad finansavimo kriterijai būtų aiškūs, paskirstymas irgi būtų aiškus“, – teigė G. Jakštas.

Gintautas Jakštas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Darbus G. Jakštas perėmė iš Jurgitos Šiugždinienės. Jai vadovaujant ministerijai priimta 2022–2030 m. sporto plėtros programa, kurioje buvo iškeltas itin ambicingas tikslas – 2028 m. vasaros olimpinėse žaidynėse turėti 100 olimpiečių, tai yra beveik tris kartus daugiau nei Tokijo žaidynėse.

Darbus iš buvusios vadovės perėmęs G. Jakštas LRT.lt pripažino, kad tokio tikslo pasiekti nėra įmanoma. Visgi ministras teigė, kad išsikelti tokį ambicingą tikslą reikalinga, bet norint jį pasiekti būtina keisti ir tam tikrus finansavimo modelius.

„Kalbant apie strateginius dokumentus – suprantame, kad strateginis siekis „100 olimpiečių 2028 metais“ nėra iki galo realus, tikriausiai nerealus. Ar ambiciją reikėtų mažinti? Nemanau, bet reikia suprasti, kad to tikriausiai ir nepasieksime. Dabar nusimatyti tokį tikslą ir būtinai jo siekti – vargu. Turime nelabai realų tikslą, kuris nelabai atsižvelgia į tokį siekį. Finansuojame didžiąja dalimi pagal pasiekimus, laimėtus medalius, bet už patekimą į olimpines žaidynes nėra skiriami taškai.

Klausimas, kaip dera mūsų tikslai ir instrumentai. Galime išlaikyti ambicingą tikslą, bet žiūrėti, ką galime pakeisti, kad artėtume prie jo. Tikėtina, kad kitais metais Lietuvos olimpinė rinktinė bus labai panaši kaip ir praėjusiose žaidynėse. Nepajudame niekur, finansavimo schemos tapo aiškesnės, bet jos netapo kreipiančios į kitokį federacijų veiksmą. Jei norime daugiau olimpiečių, pavyzdžiui, galime daugiau finansuoti už patekimą į žaidynes“, – dėstė G. Jakštas.

Olimpiniai žiedai, asociatyvi nuotrauka / AP nuotr.

Ministras ne kartą tikino, kad reformos turi būti savalaikės ir, svarbiausia, netrukdyti sportininkams 2024 m. Paryžiaus olimpinių žaidynių ciklo metu. Tiesa, nerimo sporto bendruomenei sukėlė dar viena siūlyta reforma – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija siūlė nuo kitų metų Lietuvos sporto centrą (LSC) ir Lietuvos sporto muziejų prijungti prie Nacionalinės sporto agentūros (NSA).

Buvo argumentuojama, kad tokiu būdu bus efektyvinama institucijų veikla, pagerės sporto infrastruktūros išnaudojimas ir prieinamumas, bus efektyvinama finansinė veikla. Dėl siūlomos reformos sunerimo ir Lietuvos sporto federacijos – kaip skelbė „15min“ žurnalistas Aurimas Tamulionis, net 7 federacijos bendru laišku kreipėsi į ministeriją, kad ši paaiškintų reformas.

Nacionalinė sporto agentūra / P. Peleckio / BNS nuotr.

Tiesa, G. Jakštas dar likus porai savaičių iki rugsėjo mėnesio ramino, kad bet kokie pakeitimai, jei jie bus reikalingi, įsigaliotų tik po Paryžiaus olimpinių žaidynių.

„Kiek teko susipažinti, mano supratimu, sporto centre yra problemų, kalbant apie kriterijus – kada ir kam suteikiamos salės, už kokį mokestį, kam nemokamai, valdymas nėra labai modernus. Yra problemų, buvo pasiūlytas sprendimo būdas – prijungti prie naujai įsteigtos agentūros, kuri neturi blogos istorijos. Ar turi gerą istoriją? Per trumpą laiką didelių žygdarbių nepadaryta, bet yra pasitikėjimas, tikimasi, kad prisijungę sporto centrą galėtų jį sutvarkyti.

Man atrodo, kad tai nėra visai teisingas kelias iš pasitikėjimo pusės. Nėra aiškaus plano, sudėliotų kriterijų, koks salių užimtumas, kaip jis pasikeistų, kaip padidės efektyvumas. Kad kažkas padarys geriau, nei padarė kiti – nesu linkęs tuo tikėti. Man atrodo, kad turime imtis Sporto centro klausimo, peržiūrėti prieinamumą, įkainius. Pakeitimai galėtų įsigalioti po Paryžiaus olimpinių žaidynių, nes suprantame, kad kažkam pagerės, o kažkam pablogės. Jei buvo pradėta ruoštis tokiomis sąlygomis, man atrodo, nėra sąžininga, jei dabar kažkam pablogės. Tokių sprendimų, kad visiems tik pagerės ar nesikeis, retai būna, nesinori, kad kažkam prieš žaidynes blogėtų sąlygos“, – pasakojo G. Jakštas.

Galiausiai buvo priimtas sprendimas šių organizacijų nesujungti. ŠMSM paskelbė, kad bandys institucijų veiklą efektyvinti.

„Artimiausiu metu vertinsime įstaigų veiklą ir kartu su jomis ieškosime kiekvienai tinkamiausių efektyvių veiklos būdų. LSC pavesta vykdyti svarbias šalies sportui funkcijas, tad būtina, kad jos būtų įgyvendinamos tinkamai, įstaiga veiktų remiantis pažangiais vadybos, administravimo principais, lanksčiai reaguotų tiek į sporto bendruomenės, tiek į visuomenės poreikius“, – sakė pranešime žiniasklaidai cituojama švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Aistė Zedelytė-Kaminskė.

Gintautas Jakštas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Nors aukšto meistriškumo sistemoje mato ydų, švietimo sritį išmanantis G. Jakštas mano, kad norint siekti aukštų rezultatų, reikia tvarkytis ir su fiziniu aktyvumu – ypač jaunuolių. Dar 2021 m. Sveikatos apsaugos ministerija skaičiavo, kad 23,6 proc. vaikų turi antsvorio, Lietuvos higienos instituto duomenimis, vos apie 13,6 proc. Lietuvos vaikų yra fiziškai aktyvūs po pamokų.

G. Jakštas tiki, kad pakeitus kūno kultūros pamokos prasmę ir tikslą, būtų galima pagerinti jaunuolių fizinę būklę.

„Viena opiausių man problemų yra kūno kultūros pamoka. Daug kalbame apie vaikų fizinį aktyvumą, koncentruojamės į tai, kas daroma po pamokų, bet kartu nemažos investicijos yra ir į kūno kultūros pamoką.

Ar mes tas pamokas išnaudojame tinkamai? Yra labai gerų pavyzdžių, yra ir labai blogų pavyzdžių. Nesinori taikstytis, kad turime blogų pavyzdžių – paridena kamuolį ir žaiskite. Masiškai atleidžiami nuo kūno kultūros. Jei vaikas buvo peršalęs, tai po to kelias savaites nelanko kūno kultūros. Suprantama, jei kūno kultūra yra „visi žaiskite krepšinį, visi bėkite ratu“. Siekis būtų, kad per kūno kultūrą mokiniai susipažintų su įvairiomis sporto šakomis ir išmoktų sportuoti. Kiek iš mūsų baigę mokyklą išmoksta tiesiog bėgti, žino, kaip reguliuoti savo tempą, stebėti pulsą ir t. t.? Dauguma baigę mokyklas to neišmoksta.

Prie komandos prisijungia nauji žmonės, žiūrėsime, ką galėsime kartu padaryti, kad vaikai būtų linkę sportuoti. Suprantame, kad nejudėjimas nusikelia ir vėlesnį amžių ir po to pradėti sportuoti ne taip paprasta. Stipriau rūpintis sveikata ir aktyvumu reikėtų ugdyti mokykloje, labai tikiuosi, kad pavyks pakeisti suvokimą, kam skirta kūno kultūros pamoka. Neturėtume visko matuoti pagal tai, kaip jis nubėga ratą, reikia žiūrėti, kaip jis sportuoja, koks progresas. Kūno kultūros pamokos transformacija labai svarbi. Jei jos neturėsime, bus naivu tikėtis ko nors gero. Turime mažai laiko, tad padaryti pirmus žingsnius būtų nemažas darbas“, – dėstė ŠMSM vadovas.

Bėgimas (asociatyvi nuotr.) / E. Blaževič/LRT nuotr.

Rusai ir baltarusiai tarptautinėje sporto arenoje: ŠMSM rekomendacijos – skydas sportininkams

Prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą tarptautinė sporto bendruomenė beveik vieningai uždraudė savo varžybose pasirodyti visiems Rusijos ir jos sąjungininke kare tapusios Baltarusijos sportininkams.

Tiesa, prabėgus metams ir po to, kai Tarptautinis olimpinis komitetas (IOC) išplatino naujas rekomendacijas, vis daugiau tarptautinių sporto federacijų įsileidžia šalių agresorių sportininkus, suteikdamos neutralų statusą. ŠMSM rekomendacijos lietuviams dėl dalyvavimo varžybose, kur gali būti šalių agresorių sportininkai, karui prasidėjus buvo griežtos, tačiau neseniai įgavo žymiai švelnesnį ir atvirą pobūdį.

Nors skelbiama, kad Lietuva ir toliau nepritaria, jog šalių agresorių sportininkai galėtų grįžti į tarptautinę sporto areną, rekomendacijos Lietuvos sportininkams pasikeitė.

„Papildytose rekomendacijose pabrėžiama, kad Lietuvos sporto šakų federacijos yra savarankiškos nuspręsti dėl dalyvavimo tarptautinėse varžybose, kuriose kaip neutralūs dalyvauja Rusijos ir Baltarusijos sportininkai. Jeigu varžybos yra olimpinės atrankos dalis, Lietuvos sportininkams rekomenduojama dalyvauti šiose varžybose, nes Tarptautinis olimpinis komitetas dar nėra priėmęs galutinio sprendimo dėl Rusijos ir Baltarusijos sportininkų dalyvavimo Paryžiaus olimpinėse žaidynėse“, – skelbė NSA.

Olimpiniai žiedai, asociatyvi nuotrauka / AP nuotr.

G. Jakštas aiškino, jog tokio tipo rekomendacijos buvo pasirinktos tam, kad būtų nuimta našta nuo sportininkų.

„Vyko nemažos diskusijos dėl formuluotės. Norisi truputį apsaugoti ir sportininkus. Jei rekomendacija yra patiems priimti sprendimą, suprantame, kad sportininkai yra vieši žmonės, visi kritikuoja jų sprendimus – kaip ir dalyvavimą rinktinėje, taip ir žaidynėse. Atrodo, kad visi geriau žino. Jei turėtume neutralią rekomendaciją, spręskite patys, suprantame, kad patirtų nemažai spaudimo iš visuomenės, kodėl jūs dalyvaujate, jei dalyvauti rekomendacijų nėra, o dalyvauja ir rusų sportininkai. Nesinori, kad tai nukeliautų ant sportininko pečių, kad jis patirtų milžinišką spaudimą. Dėl to pasirinkta tokia formuluotė, bet jei jį kas nors spaustų, galėtų sakyti, kad ministerija rekomenduoja dalyvauti varžybose, kur yra kovojama dėl olimpinių kelialapių.

Manau, kad nėra idealaus kelio, visi keliai kompromisiniai. Buvo prisiimta našta ministerijai, jei bus klausimų, kodėl dalyvauti. Suprantame, sportininkai dėjo dideles pastangas, kad patektų į turnyrus, kur galima iškovoti kelialapius. Suprantame, kad mes vieni, jei visos šalys dalyvaus, mūsų sportininkai prisiims asmeninę auką nedalyvauti, tai mes kompensuoti už tai negalėsime, jų sportinė karjera dėl to reikšmingai nukentės. Mūsų darbas tęsiamas toliau, išsakome poziciją, kad su jokiomis vėliavomis neturėtų dalyvauti Rusijos ir Baltarusijos sportininkai“, – dėstė G. Jakštas.

Gintautas Jakštas / D. Umbraso / LRT nuotr.

Tiesa, vis didesnį kompromisą taiko ne tik Lietuva, bet ir visas pasaulis, net ir patys ukrainiečiai startuoja varžybose, kuriose su neutralia vėliava dalyvauja rusai ar baltarusiai. Kodėl kategoriškos nuomonės tapo kompromisinės?

„Mano įspūdis gali būti ir klaidingas, bet spaudimas, kai olimpinės žaidynės yra toli, didesnis, o kai artės žaidynės, manau, mažai tikėtina, kad didžiosios valstybės tikrai nedalyvautų. Tiesiog buvo bandoma daryti spaudimą TOK, bet rezultato pasiekti nepavyko“, – mąstė G. Jakštas.

Kol kas nėra aišku, ar Paryžiuje dalyvaus rusai ir baltarusiai, TOK galutinio sprendimo dar nėra priėmęs. Bet kokiu atveju, kas ŠMSM būtų vertinama kaip sėkmė 2024 m. Paryžiuje?

„Bus sėkmė ar nesėkmė – nežinau, kiek ministerija galės prisiimti atsakomybę. Man norėtųsi medalių, kad nebūtų vienas tik paskutinę dieną. Jei būtų bent vienu olimpiečiu daugiau nei praėjusiose žaidynėse, tai būtų neblogai, o jei būtų bent vienas čempionas, tai, manau, neblogas pasiekimas, ir jei dar šalia sidabro ar bronzos medaliai – būtų labai gerai“, – užbaigė G. Jakštas .