Neįtikėtiną dramą išgyvenę graikai palaužė Naująją Zelandiją ir susikaus su lietuviais

Trečiadienį pasaulio krepšinio čempionate tarp Graikijos ir Naujosios Zelandijos rinktinių užvirė lemiama kova dėl išsvajotos vietos kitame pirmenybių etape. Mūšis dėl išlikimo pateisino lūkesčius, o po finalinio švilpuko rankas į viršų kėlė Graikijos krepšininkai.

Tik ketvirtajame kėlinyje Naujosios Zelandijos mįslę išsprendusi ir didžiulę dramą išgyvenusi Graikija pergalę šventė rezultatu 83:74 (15:20, 17:23, 18:11, 33:20).

Po šių rungtynių paaiškėjo, kad Lietuvos rinktinė antrajame etape susikaus būtent su Graikijos ir JAV komandomis.

Bekompromisė kova aikštelėje užvirė jau nuo pat pirmųjų minučių, o su tvyrančia įtampa kiek geriau susitvarkė zelandai. Finnas Delany mačą atidarė tritaškiu, o sužaidus beveik pusę kėlinio jo komanda pirmavo rezultatu 10:7. Tiesa, netrukus Kostas Papanikolaou pataikė dvitaškį ir skirtumas tarp komandų tapo minimalus.

Naujosios Zelandijos krepšininkai dar kartelį bandė pabėgti, tačiau dabar jau Giannoulis Larentzakis smeigė tritaškį ir švieslentėje puikavosi lygybė 12:12. Galiausiai kėlinio pabaigą kiek geriau sužaidė zelandai, kurie po pirmųjų 10 min. pirmavo 20:15.

Antrajame ketvirtyje graikai atrodė kur kas labiau sutrikę, jų metimai skriejo pro šalį, o tuo pasinaudoję zelandai šovė į priekį. Po taiklaus Isaaco Fotu dvitaškio Naujoji Zelandija pirmavo jau 27:18, o netrukus skirtumas tarp komandų tapo dviženklis 30:20.

Aukštą bangą pagavę zelandai ir toliau tęsė dominavimą antrajame kėlinyje, po kurio pirmavo rezultatu 43:32 ir buvo pataikę net 7 tritaškius.

