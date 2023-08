„US Open“ turnyre – pergalingas Zverevo startas

2020-ųjų „US Open“ finalininkas vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-12) sėkmingai pradėjo pasirodymą šių metų turnyre.

Niujorke žaidęs A. Zverevas pirmajame etape 6:4, 6:4, 6:4 įveikė australą Aleksandarą Vukičių (ATP-50).

