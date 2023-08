Pirmoje pusėje intrigą kūrę latviai neatsilaikė prieš Kanados puolimą

Sensaciją pateikusi ir prancūzus namo išsiuntusi Latvijos vyrų krepšinio rinktinė (2-1) metė iššūkį ir vieniems turnyro favoritų Kanados krepšininkams (3-0).

Puikiai startavę latviai antroje mačo pusėje neatlaikė Kanados diktuojamo tempo ir patyrė nesėkmę 75:101 (23:13, 19:30, 15:24, 18:34).

Latviai su 2 pergalėmis ir vienu pralaimėjimu užėmė antrąją vietą ir kitame turnyro etape susitiks su geriausiomis G grupės komandomis: Ispanija ir Brazilija arba Dramblio Kaulo Krantu.

