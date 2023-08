Iš Šeškaus idėją pasiskolinęs Maksvytis – apie avantiūrą rungtynėse ir pagyrų sulaukusius žaidėjus

„Komplimentai komandai, kuri labai gerai įvykdė pagrindinį rungtynių planą“, – po trečiosios pergalės iš eilės sakė Lietuvos krepšinio rinktinės treneris Kazys Maksvytis.

Lietuviai pasaulio čempionate antradienį laimėjo mūšį dėl D grupės pirmosios vietos ir Juodkalnijos krepšininkus įveikė 91:71 (26:27, 22:13, 18:10, 25:21). Lietuvos rinktinė į kitą etapą, kuriame jau tikrai jų laukia JAV rinktinė, žengia iškovodama visas tris pergales, o tai gerokai palengvina kelią į ketvirtfinalį.

„Rungtynes bandėme pradėti su šiokia tokia avantiūra, pastatydami mūsų aukštaūgį ties jų trečia pozicija, kas kažkiek nesigavo, gal nebuvome atidirbę, bandėme iš Virgio Šeškaus turbūt tą epizodą. Tada grįžome prie pagrindinio rungtynių plano, kuris labai gerai veikė. Šaunuoliai komanda, kad greitai persiorientavo.

Antras penketas labai gerai pridėjo ir pagyveno mūsų gynybą. Po to užsivedėme ir kontroliavome rungtynes paskutinius tris kėlinius gynybos dėka, kas yra džiugu. Taip, kad smagu, pasiėmėme labai svarbią pergalę, atkrintamųjų reikšmės pergalę. Dabar žiūrime toliau“, – jau po rungtynių žurnalistams iš Lietuvos kalbėjo rinktinės strategas.

Lithuania about to go 3-0 in #FIBAWC.

Everyone in Lithuania: pic.twitter.com/DnnhaVRI9Q