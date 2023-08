Swiatek įtikinamai pradėjo „US Open“ titulo gynybą

Pirmoji pasaulio raketė Iga Swiatek (WTA-1) sėkmingai startavo „US Open“ moterų vienetų turnyre.

Lenkijos sporto žvaigždė pirmajame turnyro etape 6:0, 6:1 nugalėjo švedę Rebecca Peterson (WTA-86).

Iga Swiatek returns to Arthur Ashe Stadium to take on Rebecca Peterson in round one.



