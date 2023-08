Intriguojančiame šuolio į aukštį finale – ukrainietės Mahučik triumfas

Ukrainietės Jaroslavos Muhučik laukimas pagaliau baigėsi – 21-erių šuolininkė į aukštį tapo pasaulio čempione.

Budapešte surengtame pasaulio lengvosios atletikos čempionato šuolio į aukštį finale J. Mahučik vienintelė įveikė į 201 cm aukštį iškeltą kartelę ir pasidabino aukso medaliu.

Third time's a charm 🙌



🇺🇦's Yaroslava Mahuchikh flies to 2.01m in the high jump final to win her first #WorldAthleticsChamps gold medal 🥹



At the age of only 21 she now owns a gold and two silvers at the world champs! pic.twitter.com/Fq6sQircFA