Fantastiškai finišavęs Ingebrigtsenas apgynė pasaulio čempiono titulą

Norvegijos lengvosios atletikos žvaigždė Jakobas Ingebrigtsenas apgynė prieš metus JAV iškovotą pasaulio čempiono titulą.

22-ejų norvegas 5000 m bėgimo distancijoje iškovojo aukso medalį, distanciją įveikęs per 13 min. 11:30 sek.

Déjà vu 👀



Just like last year in Oregon, 🇳🇴's Jakob Ingebrigtsen gets his redemption in the 5000m final.



The Viking wins by the skin of this teeth after a nail-biting sprint against Mohamed Katir 🤯



13:11.30 for the win.#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/ADXpLS06Fe